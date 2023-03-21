Специалист покинет компанию в конце марта.

Компания Intel решила попрощаться с Раджой Кодури (Raja Koduri), покинувшим AMD более пяти лет назад и примкнувшим к «синей команде» в целях разработки новых графических решений компании: об уходе специалиста в конце марта сообщил посредством Twitter генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Глава Intel поблагодарил Раджу Кодури за огромный вклад в развитие компании и разработку высокопроизводительных графических решений, а также пожелал ему дальнейших успехов в его будущей профессиональной деятельности, в ответ получив слова благодарности от «виновника торжества» и подтверждение направления, куда будет двигаться специалист — судя по всему, Раджа Кодури намерен разрабатывать программное обеспечение, связанное с ИИ.

Стоит напомнить, что после успешной работы в AMD в качестве главы Radeon Technologies Group Раджа Кодури перешёл в Intel, где был ответственен за разработку графических решений компании, в том числе дискретной графики Arc Alchemist.

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Пока остаётся загадкой, кто именно придёт на смену заслуженному специалисту, однако планы Intel, судя по всему, остаются без изменений: уже в текущем году должны появиться видеоадаптеры Arc Alchemist Refresh, на смену которым придут графические продукты под кодовым именем Battlemage.