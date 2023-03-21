Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Цена Intel Arc A750 продолжает снижаться — видеокарту можно приобрести на $100 дешевле RTX 3060
Отличная новость для бережливых геймеров.
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

Intel продолжает наступать на позиции NVIDIA и AMD, агрессивно снижая ценники своих игровых графических адаптеров, что не оставляет шансов конкурентам: как информирует общественность ресурс Wccftech, после недавнего официального снижения стоимости Arc A750 Limited Edition до $250 заполучить видеокарту от «синей команды» на одной из заморских онлайн-площадок можно по ещё более доступной цене.

реклама

Источник изображения: Newegg

Сообщается, что ценник Intel Arc A750 Limited Edition 8 Гбайт на популярной площадке Newegg составляет $250, однако при использовании специального промокода он падает до $225, что кажется весьма выгодным предложением — основная конкурентка модели от Intel в лице NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Гбайт предлагается как минимум на $100 дороже, в то время как в ассортименте AMD за похожую цену можно найти лишь Radeon RX 6600.

Источник изображения: Wccftech, Newegg

Кроме того, геймер, заполучивший новенькую Arc A750, может рассчитывать на набор дополнительного ПО, включающий в себя в том числе тайтлы Nightingale и The Settlers: New Allies, а также подписку на Topaz Gigapixel AI, PowerDirector 365 и ряд других утилит, совершенно бесплатно.

Стоит отметить, что схожий ценник может предложить и известный производитель ASRock, предлагающий приобрести Arc A750 серии Challenger за $230, а чуть ранее невиданными скидками на игровой видеоадаптер «синей команды» отличился японский ритейлер.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вполне возможно, что таким образом Intel пытается нарастить свою долю в секторе игровых решений либо же расчищает место для предстоящих видеокарт Alchemist Refresh, которые должны дебютировать в текущем году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #arc a750
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Intel Raptor Lake Refresh могут выйти в августе 2023 года
Intel Xeon «Granite Rapids» используют сокет Intel LGA7529 и будут иметь TDP до 500 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейский союз хочет обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов на протяжение 2023 года
117
В Новомосковске после групповой атаки российских дронов полностью выгорела крупная нефтебаза
18
Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
2
Как решение МУС вынудит Южную Африку войти в российскую сферу влияния
1
8-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen 7 7840U показывает многоядерный результат 14 825 баллов
3
Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 7700Х – нелёгкий выбор между потенциалом и выгодной стоимостью сборки
3
Польша сообщила о готовности вступить в конфликт с Россией в случае поражения Киева
16
Учёные обнаружили на Марсе солевые отложения, которые могли быть частью древнего ледника
4
Польша объявила условия для вступления в конфликт с Россией
29
Китайская таможня изъяла десятки SSD, спрятанных в электросамокате
2
Видеокарты в РФ сильно подешевели, но геймеры ничего не заметили – GeForce RTX 4090 скинула $360
10
Украина поставила 4 двигателя для турецкого вертолёта – почему «Мотор Сич» до сих пор не уничтожена
3
Авторы ремейка «Готики» по-прежнему надеются выпустить проект в следующем году
3
Искусственный интеллект GPT-4 попытался сбросить виртуальные оковы и стать человеком в реальном мире
8
Минобороны Турции показало огромный стелс-беспилотник ANKA-3 — конкурента российского С-70 "Охотник"
1
Неверно истолковали: дипмиссия Польши во Франции прокомментировала заявление посла о возможном конфликте с Россией
15
В КНДР 800 тысяч добровольцев записались в армию для борьбы с США
12
История 100 миллионов лет трансформации Земли за 21 секунду
+
Samsung создаст «крупнейшую в мире базу по производству чипов» за 230 000 000 000 долларов
1
Американцы устроили массовый протест по поводу финансирования Украины, который прошёл в Вашингтоне
11

Популярные статьи

Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
42
Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена
23
Впечатления от бета-теста Diablo lV
37
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
19
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
49
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
117
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
17
Что происходит с CarX Street и ее ПК-версией
3
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
9
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
4

Сейчас обсуждают

Fizik56
17:24
Как истребитель он ващпе никакой, только вертолеты может сбивать. Простенькому миг29, сбить су25 проще два пальца об асфальт.
Македония отправила в Украину сразу 4 истребителя Су-25 – все самолёты оказались в нерабочем виде
Григорий Игнатенко
17:22
Иш ты аж на 40+ лет замахнулся в его то возрасте. Желание то конечно хорошее, ток хрен его там знает, что через 30-40 лет будет, от 3й мировой, до глобальных стихийных катаклизмов и пандемий. Да и про...
Дженсен Хуанг собирается управлять NVIDIA ещё 40 лет, далее все зависит от развития робототехники
Виктор Александров
17:22
Ничего подобного, bannerlord ждали и сталкер подождут
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 в очередной раз сдвинут и в этом году игру ожидать не стоит
Rommel85FRO
17:20
1 часть хороша. 2 неплоха. 3 наполовину скучна. 4 вообще на 15 минут. 5 от фонаря. 6 ...
Ubisoft готовится праздновать пятилетие Far Cry 5, которая вышла в конце марта 2018 года
АNDREЙ ²º¹¹
17:15
Т.е. если разморозят российские активы то доллар взлетит?)))
12 апреля завершится «цифровое рабство» в стейкинге Эфириума, а криптовалюта может подорожать
NOFX
17:14
В клещи зажимают
В командовании ВСУ заявили о продолжении обороны Бахмута (Артёмовска)
Chihonya
17:13
Шишкин, у тебя две пятисотки, какие 4 Тб?))))
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
АNDREЙ ²º¹¹
17:12
Хорошая попытка но нет
12 апреля завершится «цифровое рабство» в стейкинге Эфириума, а криптовалюта может подорожать
Андрей Грищенко
17:07
Какой ажиотаж? Ничего нового. Кит Харингтон уже играл во второй части Сайлент Хилла.
Стали известны исполнители ключевых ролей «Возвращение в Сайлент Хилл»
Павел Будник
17:02
На ютубе есть тесты по звуку его и сравнение с ходовыми аналогами, на большом расстоянии ловит звук и чувствительность регулируется. Встроенный шумодав отлично работает, никаких посторонних звуков лов...
Обзор микрофона streamplify MIC ARM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем