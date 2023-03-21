Отличная новость для бережливых геймеров.

Intel продолжает наступать на позиции NVIDIA и AMD, агрессивно снижая ценники своих игровых графических адаптеров, что не оставляет шансов конкурентам: как информирует общественность ресурс Wccftech, после недавнего официального снижения стоимости Arc A750 Limited Edition до $250 заполучить видеокарту от «синей команды» на одной из заморских онлайн-площадок можно по ещё более доступной цене.

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Источник изображения: Newegg

Сообщается, что ценник Intel Arc A750 Limited Edition 8 Гбайт на популярной площадке Newegg составляет $250, однако при использовании специального промокода он падает до $225, что кажется весьма выгодным предложением — основная конкурентка модели от Intel в лице NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Гбайт предлагается как минимум на $100 дороже, в то время как в ассортименте AMD за похожую цену можно найти лишь Radeon RX 6600.

Источник изображения: Wccftech, Newegg

Кроме того, геймер, заполучивший новенькую Arc A750, может рассчитывать на набор дополнительного ПО, включающий в себя в том числе тайтлы Nightingale и The Settlers: New Allies, а также подписку на Topaz Gigapixel AI, PowerDirector 365 и ряд других утилит, совершенно бесплатно.

Стоит отметить, что схожий ценник может предложить и известный производитель ASRock, предлагающий приобрести Arc A750 серии Challenger за $230, а чуть ранее невиданными скидками на игровой видеоадаптер «синей команды» отличился японский ритейлер.

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Вполне возможно, что таким образом Intel пытается нарастить свою долю в секторе игровых решений либо же расчищает место для предстоящих видеокарт Alchemist Refresh, которые должны дебютировать в текущем году.