Как известно, не так давно Intel порадовала геймеров, снизив ценник своей игровой видеокарты Arc A750 Limited Edition до отметки в $250, однако один из азиатских ритейлеров решил и вовсе заставить потенциальных покупателей прыгать от счастья: как сообщает ресурс Wccftech, японский продавец KOUBOU_nipponba проинформировал общественность об аттракционе неслыханной щедрости, предлагая приобрести новенькую Arc A750 LE всего за 19 800 японских иен (около $150).
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Источник изображения: YouTube, Intel Graphics
Впрочем, магазин установил некоторые ограничения: чтобы заполучить желанную Intel Arc A750 Limited Edition, геймеру необходимо будет посетить магазин, так как возможность оформления предварительного заказа на сайте попросту отсутствует. Опция приобретения запасного видеоадаптера на будущее также не предусмотрена — продажа происходит по формуле «один экземпляр в одни руки».
Геймерам, которых заинтересовало столь щедрое предложение, стоит поспешить, ведь количество видеокарт по «вкусной» цене ограничено, а продажи уже стартовали. При этом, помимо самого видеоадаптера, пользователь сможет заполучить пять приложений и две игры совершенно бесплатно.
Стоит отметить, что даже при стоимости в $250 видеокарта Arc A750 выглядит весьма неплохо на фоне своих конкуренток в лице Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060, а ценник в $150 и вовсе снимает практически все вопросы.