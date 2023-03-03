Представители серии Ryzen 7040HS оказались не единственными «пострадавшими».

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

AMD продолжает разочаровывать потенциальных покупателей ноутбуков, оснащённых предстоящими мобильными процессорами серии Ryzen 7040: так, несколько дней назад стало известно об урезании максимального «потолка» по частоте iGPU и отсутствии поддержки PCIe 5.0 для представителей серии Ryzen 7040HS, а сегодня специалисты ресурса VideoCardz заметили, что снижение частоты видеоядра коснулось и их «соплеменников» в лице Ryzen 7040H.

реклама

Источник изображения: NotebookCheck, AMD

Исходя из данных, представленных на официальном сайте AMD, частоты iGPU для мобильных процессоров Ryzen 7040H, равно как и для их «собратьев» серии Ryzen 7040HS несколькими днями ранее, были снижены на 200 МГц: так, частота встроенного видеоядра флагманского Ryzen 9 7940H теперь ограничена 2.8 ГГц, в то время как для Ryzen 7 7840H и Ryzen 5 7640H указаны значения в 2.7 и 2.6 ГГц.

До и после. Источник изображений: AMD

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

AMD пока что не давала каких-либо официальных комментариев, приоткрывающих завесу тайны над подобным решением, однако одной из причин могла стать необходимость снижения температурных показателей и уровня энергопотребления до более низких значений.