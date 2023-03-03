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AMD снова урезает частоты iGPU своих процессоров — теперь пострадали Ryzen 7040H
Представители серии Ryzen 7040HS оказались не единственными «пострадавшими».
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AMD продолжает разочаровывать потенциальных покупателей ноутбуков, оснащённых предстоящими мобильными процессорами серии Ryzen 7040: так, несколько дней назад стало известно об урезании максимального «потолка» по частоте iGPU и отсутствии поддержки PCIe 5.0 для представителей серии Ryzen 7040HS, а сегодня специалисты ресурса VideoCardz заметили, что снижение частоты видеоядра коснулось и их «соплеменников» в лице Ryzen 7040H.

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Источник изображения: NotebookCheck, AMD

Исходя из данных, представленных на официальном сайте AMD, частоты iGPU для мобильных процессоров Ryzen 7040H, равно как и для их «собратьев» серии Ryzen 7040HS несколькими днями ранее, были снижены на 200 МГц: так, частота встроенного видеоядра флагманского Ryzen 9 7940H теперь ограничена 2.8 ГГц, в то время как для Ryzen 7 7840H и Ryzen 5 7640H указаны значения в 2.7 и 2.6 ГГц.

До и после. Источник изображений: AMD

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AMD пока что не давала каких-либо официальных комментариев, приоткрывающих завесу тайны над подобным решением, однако одной из причин могла стать необходимость снижения температурных показателей и уровня энергопотребления до более низких значений.

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#amd #ryzen 7040h
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