Некоторые покупатели могут огорчиться.

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На фоне скорого запуска новой линейки мобильных процессоров серии Ryzen 7040 компания AMD преподнесла неприятный сюрприз для потенциальных покупателей новинок: как сообщает ресурс VideoCardz, нежданно-негаданно «красная команда» обновила спецификации нескольких моделей, принадлежащих к поколению Phoenix и оснащённых встроенным графическим ядром на базе архитектуры RDNA 3, снизив частотные показатели iGPU.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Стоит напомнить, что в рамках официального мероприятия CES 2023 компания AMD явила миру три новые модели серии Ryzen 7040HS, оснащённые 8/12 графическими ядрами, функционирующими на максимальной частоте до 3.0 ГГц (для старшей модели).

Сегодня же стало известно, что компания решила исправить некоторые характеристики предстоящих новинок: сообщается, что тактовые частоты iGPU были снижены на 200 МГц — с 3.0 до 2.8 ГГц для Ryzen 9 7940HS, с 2.9 до 2.7 ГГц для Ryzen 7 7840HS и с 2.8 до 2.6 ГГц для Ryzen 5 7640HS.

Источник изображения: VideoCardz, AMD

К сожалению, AMD официально не пояснила причину, по которой пошла на подобный шаг, однако можно предположить, что таким образом специалисты компании решили вопрос соответствия мобильных CPU определённым параметрам в разрезе энергопотребления или температурных показателей.

Интересен тот факт, что, согласно спецификациям, опубликованным на китайском сайте AMD, снижение частот iGPU моделей серии Ryzen 7040H не коснётся, то есть максимальная частота видеоядра для старшей модели в лице Ryzen 9 7940HS будет достигать заявленного показателя в 3.0 ГГц.

Ещё одна неприятная новость для пользователей, решивших заполучить ноутбук на базе Ryzen 7040, была опубликована Andreas Schilling: согласно данным специалиста, несмотря на недавние заявления AMD, сулящие поддержку PCIe 5.0 для мобильных процессоров под кодовым именем Phoenix, новинки будут довольствоваться лишь PCIe версии 4.0

Источник изображения: VideoCardz

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Остаётся надеяться, что в преддверии официального дебюта мобильных процессоров Ryzen 7040 компания AMD вновь не «порадует» потенциальных покупателей очередным «сюрпризом».