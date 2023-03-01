Обновление уже доступно для владельцев системных плат MSI.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Несколько недель назад некоторые владельцы материнских плат на базе чипсетов Intel 700-й серии стали жаловаться на нестабильность интернет-соединения и кратковременную потерю связи, быстро найдя возможного виновника — им оказался Ethernet-контроллер I226-V, который, подобно своему предшественнику в лице I225-V, мог не только разрывать соединение случайным образом, но и попросту отказываться запускать Ethernet-порт.

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Специалисты Intel изучили данную проблемы и в качестве вынужденной меры посоветовали пользователям, которые с ней столкнулись, деактивировать режим «Энергоэффективный Ethernet (EEE)» в расширенных настройках драйвера ОС Windows или Linux.

Источник изображения: Pixabay

Сегодня же, как сообщает ресурс Wccftech, представители MSI на онлайн-площадке Reddit проинформировали общественность о выпуске свежего драйвера от Intel, который должен решить проблему с нестабильностью связи для контроллеров I226-V и I225-V. Впрочем, данная «заплатка» использует всё тот же обходной путь, описанный выше, в то время как поиски более надёжного решения всё ещё ведутся.

Естественно, если недочёт присутствует на аппаратном уровне, то полностью с ним совладать можно будет лишь благодаря выпуску новой ревизии чипа. Как бы то ни было, свежий драйвер всё же помог ряду пользователей устранить существующую проблему.

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Владельцы материнских плат производства MSI, использующие ОС Windows 10 и Windows 11, уже могут скачать новый драйвер на странице своего продукта, в то время как обладателям системных плат других компаний, вероятно, придётся немного подождать.