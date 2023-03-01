Несколько недель назад некоторые владельцы материнских плат на базе чипсетов Intel 700-й серии стали жаловаться на нестабильность интернет-соединения и кратковременную потерю связи, быстро найдя возможного виновника — им оказался Ethernet-контроллер I226-V, который, подобно своему предшественнику в лице I225-V, мог не только разрывать соединение случайным образом, но и попросту отказываться запускать Ethernet-порт.
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Специалисты Intel изучили данную проблемы и в качестве вынужденной меры посоветовали пользователям, которые с ней столкнулись, деактивировать режим «Энергоэффективный Ethernet (EEE)» в расширенных настройках драйвера ОС Windows или Linux.
Источник изображения: Pixabay
Сегодня же, как сообщает ресурс Wccftech, представители MSI на онлайн-площадке Reddit проинформировали общественность о выпуске свежего драйвера от Intel, который должен решить проблему с нестабильностью связи для контроллеров I226-V и I225-V. Впрочем, данная «заплатка» использует всё тот же обходной путь, описанный выше, в то время как поиски более надёжного решения всё ещё ведутся.
Естественно, если недочёт присутствует на аппаратном уровне, то полностью с ним совладать можно будет лишь благодаря выпуску новой ревизии чипа. Как бы то ни было, свежий драйвер всё же помог ряду пользователей устранить существующую проблему.
Владельцы материнских плат производства MSI, использующие ОС Windows 10 и Windows 11, уже могут скачать новый драйвер на странице своего продукта, в то время как обладателям системных плат других компаний, вероятно, придётся немного подождать.