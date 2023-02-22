Компания ASUS продолжает расширять ассортимент своих игровых мониторов, представив на суд широкой компьютерной общественности очередную геймерскую модель, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на официальный сайт производителя.
реклама
Игровой монитор ASUS ROG STRIX XG27AQMR снабжён 27-дюймовой матрицей Fast IPS, характеризующейся WQHD-разрешением (2560x1440), кадровой частотой 300 Гц, временем отклика в 1 мс (GtG), углами обзора 178°/178°, а также обеспечивающей охват 97 % цветовой гаммы DCI-P3 и 120 % sRGB.
При этом пиковая яркость достигает значения в 600 кд/м², что соответствует требованиям сертификации DisplayHDR 600, а типичная составляет 350 кд/м². Кроме того, для пользователя доступны два режима HDR, адаптированных для воспроизведения различного контента — ASUS Cinema HDR и ASUS Gaming HDR.
Новинка совместима с AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, а также может похвастаться наличием ряда дополнительных технологий, повышающих качество «картинки», в том числе ELMB SYNC, позволяющей снизить степень размытия изображения в движении, и Dynamic Shadow Boost, улучшающей отображение в тёмных областях экрана.
Игровой монитор снабжён одним разъёмом DisplayPort 1.4, парой портов HDMI 2.0 и аналогичным количеством разъёмов USB 3.2 Gen 1, а также 3.5-мм аудиовыходом для наушников.
Источник изображений: ASUS
К сожалению, информации о стоимости и времени появления новинки в продаже пока не имеется.