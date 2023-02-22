Новинка предназначена для требовательных геймеров.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Компания ASUS продолжает расширять ассортимент своих игровых мониторов, представив на суд широкой компьютерной общественности очередную геймерскую модель, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на официальный сайт производителя.

реклама

Игровой монитор ASUS ROG STRIX XG27AQMR снабжён 27-дюймовой матрицей Fast IPS, характеризующейся WQHD-разрешением (2560x1440), кадровой частотой 300 Гц, временем отклика в 1 мс (GtG), углами обзора 178°/178°, а также обеспечивающей охват 97 % цветовой гаммы DCI-P3 и 120 % sRGB.

При этом пиковая яркость достигает значения в 600 кд/м², что соответствует требованиям сертификации DisplayHDR 600, а типичная составляет 350 кд/м². Кроме того, для пользователя доступны два режима HDR, адаптированных для воспроизведения различного контента — ASUS Cinema HDR и ASUS Gaming HDR.

Новинка совместима с AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, а также может похвастаться наличием ряда дополнительных технологий, повышающих качество «картинки», в том числе ELMB SYNC, позволяющей снизить степень размытия изображения в движении, и Dynamic Shadow Boost, улучшающей отображение в тёмных областях экрана.

Игровой монитор снабжён одним разъёмом DisplayPort 1.4, парой портов HDMI 2.0 и аналогичным количеством разъёмов USB 3.2 Gen 1, а также 3.5-мм аудиовыходом для наушников.

Источник изображений: ASUS

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

К сожалению, информации о стоимости и времени появления новинки в продаже пока не имеется.