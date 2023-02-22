Компания Gigabyte продолжает расширять ассортимент своей продукции, радуя пользователей всё новыми моделями: как сообщает ресурс Wccftech, в продаже был замечен флагманский SSD AORUS Gen5 10000 от данного производителя.
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Источник изображения: Newegg
Исходя из представленных данных, NVMe-накопитель Gigabyte AORUS Gen5 10000 в исполнении M.2 базируется на контроллере Phison E26 и 232-слойных чипах памяти NAND, а также снабжён кэш-памятью DDR4 и может похвастаться поддержкой интерфейса PCIe 5.0, благодаря чему демонстрирует высокие показатели в разрезе скорости: так, заявленная скорость последовательного чтения/записи достигает значений в 10000/9500 Мбайт/c.
Интересен тот факт, что в процессе тестирования раннего образца специалистам компании удалось добиться даже более впечатляющих результатов: 12453.9 и 10074.5 Мбайт/c для последовательного чтения/записи соответственно.
Источник изображения: Wccftech
Кроме того, топовая модель Gigabyte AORUS Gen5 10000 обзавелась массивным радиатором с двумя тепловыми трубками и алюминиевым основанием с никелевым покрытием для лучшего отвода тепла.
Что касается стоимости новинки, то модель AORUS Gen5 10000 объёмом в 2 Тбайт на онлайн-площадках Newegg и Amazon оценена в $340, что соответствует стартовой стоимости SSD прошлого поколения в лице AORUS Gen4 7000 аналогичного объёма.