Дебют новинок уже не за горами.

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Предвосхищая неумолимо приближающийся запуск игровых настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D, оснащённых дополнительным объёмом кэш-памяти 3D V-Cache, ряд производителей материнских плат решил опубликовать новую версию прошивки BIOS на базе AGESA с порядковым номером 1.0.0.5, которая добавляет поддержку для предстоящих новинок.

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Источник изображения: Wccftech

Как сообщает ресурс Wccftech, «первопроходцами», похоже, стали специалисты компании ASRock, предлагающие загрузить новую прошивку на основе AGESA ComboAM5 1.0.0.5c для системных плат с чипсетами AMD 600-й серии.

Источник изображения: Wccftech, ASRock

Кроме того, упоминание о свежей версии BIOS для материнских плат производства ASUS, хоть и с припиской «beta», было найдено на просторах сети энтузиастом под ником HXL: новая версия прошивки предлагает не только непосредственно поддержку процессоров серии Ryzen 7000X3D, но и добавляет функцию Core Flex, предназначенную прежде всего для новых моделей и позволяющую динамически распределять приоритеты для CCD-комплексов благодаря комбинированию ряда алгоритмов.

Источник изображения: Twitter, HXL

У ещё одного крупного производителя матплат в лице MSI обновление прошивки BIOS лишь готовится, однако оно должно появиться уже совсем скоро, в то время как о планах Gigabyte пока что ничего не известно.

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Исходя из имеющихся данных, настольные процессоры Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, оценённые в $699 и $599, дебютируют уже 28 февраля, в то время как появления более доступной модели в лице Ryzen 7 7800X3D с ценником в $449 придётся ждать до 6 апреля.