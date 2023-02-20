Дебют новинок уже не за горами.

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Уже через несколько дней AMD намерена явить миру свои новые игровые настольные процессоры серии Ryzen 7000X3D, оснащённые дополнительным объёмом кэш-памяти благодаря применению технологии 3D V-Cache, что должно положительным образом сказаться на уровне игровой производительности и дать возможность успешно конкурировать с десктопными моделями Intel Core 13-го поколения.

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Источник изображения: Wccftech

Сегодня же стало известно, когда именно падёт эмбарго на публикацию первых обзоров, посвящённых возможностям новинок: как сообщает ресурс VideoCardz, по данным инсайдера, известного под ником momomo_us, сие прекрасное событие произойдёт 27 февраля, то есть за день до дебюта первых представителей серии Ryzen 7000X3D.

Ожидается, что 28 февраля дебютируют две старшие модели, оснащённые дополнительной кэш-памятью 3D V-Cache, а именно Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, в то время как Ryzen 7 7800X3D должен появиться лишь 6 апреля.

Исходя из имеющихся данных, флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X3D будет оценён в $699 и сможет похвастаться наличием 16 ядер/32 потоков, работающими на максимальной частоте до 5.7 ГГц, а также 144 Мбайт кэш-памяти (L2+L3), рекомендованная стоимость 12-ядерного 24-поточного Ryzen 9 7900X3D, характеризующегося максимальной частотой до 5.6 ГГц и 140 Мбайт кэша, составит $599, а ценник наиболее доступной модели в лице Ryzen 7 7800X3D, снабжённого 8 ядрами/16 потоками с частотой до 5.0 ГГц в турборежиме и 104 Мбайт кэш-памяти, стартует с отметки в $449.

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Источник изображения: VideoCardz