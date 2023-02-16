Новинка трудилась в паре с видеокартой GeForce RTX 4090.

Пока компьютерное сообщество лишь ожидает скорого дебюта игровых настольных процессоров AMD Ryzen 7000X3D, снабжённых дополнительной кэш-памятью 3D V-Cache, некоторые энтузиасты, тем или иным способом раздобывшие новинки до их официального появления в продаже, уже имеют возможность протестировать CPU в ряде бенчмарков: как сообщает ресурс VideoCardz, одна из предстоящих новинок была замечена в популярном игровом тесте Ashes of the Singularity.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Исходя из представленных данных, настольный процессор Ryzen 9 7900X3D в паре с топовой игровой видеокартой GeForce RTX 4090 при задействовании пресета «Crazy_1080p» смог заполучить 8900-9100 баллов. К сожалению, бенчмарк AotS не является надёжным инструментом для сравнительного анализа, поэтому сопоставлять достижения новинки с результатами её «соплеменников» не имеет смысла — результаты могут слишком разниться в ту или иную сторону, не отображая реального положения дел.

Источник изображения: VideoCardz, AotS

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Стоит напомнить, что исходя из имеющихся данных, десктопный процессор AMD Ryzen 9 7900X3D получит 12 ядер/24 потока с максимальной частотой до 5.6 ГГц, а также сможет похвастаться наличием 140 Мбайт кэш-памяти (L2+L3). Ожидается, что новинка, равно как и её старший «соплеменник» в лице Ryzen 9 7950X3D, дебютирует уже 28 февраля с рекомендованной стоимостью в $599.