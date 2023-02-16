Прирост быстродействия почти в 1.4 раза.

Пока ряд пользователей испытывает трудности с загрузкой ПК после установки свежего набора графических драйверов AMD с порядковым номером 23.2.1, некоторые геймеры отмечают ощутимо возросший уровень производительности в ряде игр и тестов после обновления: как сообщает ресурс Wccftech, энтузиаст под ником Florin Musetoiu опубликовал результаты тестирования своей AMD Radeon RX 6800 XT в связке с настольным процессором Ryzen 7 5800X в популярном тестовом пакете DirectX Raytracing feature test от 3DMark.

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Источник изображения: Wccftech, AMD

Исходя из представленных данных, значение кадровой частоты после обновления пакета видеодрайверов с версии 22.5.1 до 23.2.1 выросло с былого показателя в 26.2 fps до 36.2 fps, то есть выигрыш в производительности составил впечатляющие 38.2 %.

Источник изображения: Twitter, Florin Musetoiu

Кроме того, энтузиаст протестировал свою систему и в игровом приложении Dying Light 2, где в разрешении 1440p при задействовании FSR2 получил прирост быстродействия, исчисляемый значением в 22 %. Впрочем, в данном случае тестирование было не слишком «чистым»: пользователь сравнивал уровень производительности свежего пакета графических драйверов (23.2.1) с версией от 15 октября прошлого года, в то время как уже декабрьское обновление приносило повышение быстродействия.

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Пока остаётся загадкой, заметят ли пользователи повышение производительности при задействовании трассировки лучей после обновления и в других играх, либо же подобные «радости» можно будет наблюдать лишь в отдельных случаях.