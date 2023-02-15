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id_1 За пост начислено вознаграждение
Свежий графический драйвер AMD Radeon может вызвать проблемы с Windows и загрузкой ПК
Судя по всему, обновление вышло не слишком удачным.
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Похоже, обладатели консолей AYANEO оказались не одиноки в своих проблемах после установки свежей версии графических драйверов AMD Radeon Adrenalin: как информирует общественность ресурс Wccftech со ссылкой на сообщения ряда пользователей, инсталляция пакета видеодрайверов AMD с порядковым номером 23.2.1, судя по всему, стала причиной возникновения достаточно неприятных ошибок и сбоев ПК.

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Источник изображения: Wccftech, AMD

Сообщается, что после установки обновления видеодрайвера AMD Radeon ряд счастливых обладателей видеокарт «красной команды» столкнулся с проблемами во время загрузки Windows – пред взором пользователей возникает «синий экран» с сообщением о невозможности доступа к загрузочному диску.

Источник изображения: Wccftech, ComputerBase

«Счастливчики», лицезревшие данный баг, тут же принялись «благодарить» специалистов AMD в социальных сетях, которые, к сожалению, ещё не разобрались с возникшими проблемами. При этом некоторые пользователи предполагают, что свежий пакет графических драйверов AMD Radeon вносит изменения в настройки BIOS либо параметры загрузки, что и становится причиной сбоев.

Источник изображения: Twitter, hoytehablode

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Пока же специалисты советуют не торопиться с установкой новых видеодрайверов AMD, а особо нетерпеливым перед обновлением следует сделать резервную копию системы.

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#amd #radeon
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