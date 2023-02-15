Судя по всему, обновление вышло не слишком удачным.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Похоже, обладатели консолей AYANEO оказались не одиноки в своих проблемах после установки свежей версии графических драйверов AMD Radeon Adrenalin: как информирует общественность ресурс Wccftech со ссылкой на сообщения ряда пользователей, инсталляция пакета видеодрайверов AMD с порядковым номером 23.2.1, судя по всему, стала причиной возникновения достаточно неприятных ошибок и сбоев ПК.

реклама

Источник изображения: Wccftech, AMD

Сообщается, что после установки обновления видеодрайвера AMD Radeon ряд счастливых обладателей видеокарт «красной команды» столкнулся с проблемами во время загрузки Windows – пред взором пользователей возникает «синий экран» с сообщением о невозможности доступа к загрузочному диску.

Источник изображения: Wccftech, ComputerBase

«Счастливчики», лицезревшие данный баг, тут же принялись «благодарить» специалистов AMD в социальных сетях, которые, к сожалению, ещё не разобрались с возникшими проблемами. При этом некоторые пользователи предполагают, что свежий пакет графических драйверов AMD Radeon вносит изменения в настройки BIOS либо параметры загрузки, что и становится причиной сбоев.

Источник изображения: Twitter, hoytehablode

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Пока же специалисты советуют не торопиться с установкой новых видеодрайверов AMD, а особо нетерпеливым перед обновлением следует сделать резервную копию системы.