Несколько недель назад NVIDIA объявила о проведении специального розыгрыша, благодаря которому счастливчики могли заполучить игровой графический адаптер GeForce RTX 4090 с кастомной задней панелью NFS Unbound совершенно бесплатно, однако не все пользователи в состоянии обновить свой ПК для столь производительной видеокарты, что, вероятно, и стало причиной появления уникальной модели в продаже на онлайн-площадке Kijiji.
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Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA
Как сообщает ресурс VideoCardz, один из видеоадаптеров GeForce RTX 4090 со съёмным бэкплейтом в стиле NFS Unbound был замечен на вторичном рынке: непосредственно сама модель в исполнении Founders Edition оценена в 3100 канадских долларов (около 173000 рублей), а за оригинальную заднюю панель просят 100 канадских долларов (примерно 5600 рублей).
Источник изображений: VideoCardz, Kijiji
Вероятно, заполучить достаточно редкий экземпляр с оригинальным дизайном захочет немало желающих, тем более, что стоимость видеокарты на фоне остальных предложений является достаточно демократичной.