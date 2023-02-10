Возможно, Radeon RX 7900 XTX придётся потесниться.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Дебютировавшая несколько месяцев назад GeForce RTX 4080 не была так популярна среди геймеров, как GeForce RTX 4090 или RTX 4070 Ti, которые на старте продаж разбирались как «горячие пирожки», да и в настоящий момент видеокарта не выглядит уж слишком конкурентоспособной на фоне предложения от AMD в лице Radeon RX 7900 XTX, уступая модели «красной команды» в целом ряде игр и предлагаясь на $200 дороже, однако в скором времени ситуация для видеоадаптера от NVIDIA может несколько улучшиться: как информирует общественность ресурс Wccftech, ценник RTX 4080 может снизиться уже в ближайшем будущем.

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Источник изображения: NVIDIA

Впрочем, конкретных сроков источник не называет, равно как и не располагает информацией о точной стоимости после снижения, предполагая лишь, что NVIDIA могла бы снизить ценник GeForce RTX 4080 до $1000, чтобы навязать борьбу Radeon RX 7900 XTX.

Кроме того, «ценопад» ожидается и для представительниц серии GeForce RTX 30, а именно RTX 3070 и RTX 3060, что будет обусловлено дебютом их «наследниц» в лице RTX 4070 и RTX 4060.

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Что касается доступности моделей серии GeForce RTX 40, то, исходя из имеющихся слухов, до конца текущего квартала может возникнуть их дефицит, что, вероятно, связано с уменьшением объёмов производства в связи с празднованием китайского Нового года.