Дебютировавшая несколько месяцев назад GeForce RTX 4080 не была так популярна среди геймеров, как GeForce RTX 4090 или RTX 4070 Ti, которые на старте продаж разбирались как «горячие пирожки», да и в настоящий момент видеокарта не выглядит уж слишком конкурентоспособной на фоне предложения от AMD в лице Radeon RX 7900 XTX, уступая модели «красной команды» в целом ряде игр и предлагаясь на $200 дороже, однако в скором времени ситуация для видеоадаптера от NVIDIA может несколько улучшиться: как информирует общественность ресурс Wccftech, ценник RTX 4080 может снизиться уже в ближайшем будущем.
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Источник изображения: NVIDIA
Впрочем, конкретных сроков источник не называет, равно как и не располагает информацией о точной стоимости после снижения, предполагая лишь, что NVIDIA могла бы снизить ценник GeForce RTX 4080 до $1000, чтобы навязать борьбу Radeon RX 7900 XTX.
Кроме того, «ценопад» ожидается и для представительниц серии GeForce RTX 30, а именно RTX 3070 и RTX 3060, что будет обусловлено дебютом их «наследниц» в лице RTX 4070 и RTX 4060.
Что касается доступности моделей серии GeForce RTX 40, то, исходя из имеющихся слухов, до конца текущего квартала может возникнуть их дефицит, что, вероятно, связано с уменьшением объёмов производства в связи с празднованием китайского Нового года.