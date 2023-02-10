Дебютировавшая всего пару месяцев назад предтоповая представительница серии AMD Radeon RX 7000, а именно Radeon RX 7900 XT, уже сейчас продаётся ниже своей рекомендованной стоимости: как сообщает ресурс VideoCardz, модель производства Biostar была замечена на страницах известного онлайн-магазина Newegg с ценником в $859, то есть на $40 ниже MSRP.
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Источник изображения: Newegg
Несомненно, при такой «вкусной» цене новинка становится ещё более привлекательной на фоне GeForce RTX 4080, стоимость которой стартует с отметки в $1199, при этом предлагая целых 20 Гбайт видеопамяти и не требуя наличия каких-либо нестандартных разъёмов питания, с которыми ранее у владельцев продукции NVIDIA уже возникали проблемы.
Источник изображения: Newegg, VideoCardz
Также источник отмечает, что в разрезе доступности Radeon RX 7900 XT выгодно отличается от своей «соплеменницы» в лице Radeon RX 7900 XTX: приобрести старшую модель по рекомендованной стоимости в настоящий момент не представляется возможным. Кроме того, предтоповая модель не имеет проблем с испарительной камерой.
Что касается непосредственно самой модели производства Biostar, то дизайн видеокарты разработан непосредственно специалистами AMD: видеоадаптер наделён производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами и массивным радиатором.