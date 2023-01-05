Пока представители AMD лишь готовятся явить миру свои новые модели процессоров серии Ryzen 7000X3D, снабжённые увеличенным объёмом кэш-памяти 3D V-Cache, инсайдеры продолжают доказывать, что не зря свой хлеб едят: как сообщает ресурс VideoCardz, информатор, известный под ником Moore's Law Is Dead обнародовал результаты тестов Ryzen 7 7800X3D в четырёх киберспортивных тайтлах.
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Источник изображения: AMD
Исходя из представленных графиков, настольный процессор Ryzen 7 7800X3D окажется ощутимо быстрее своего предшественника: так, в Tom Clancy's Rainbow Six Siege предстоящая новинка обходит Ryzen 7 5800X3D на 21 %, в Warhammer 40,000: Dawn of War II опережает модель прошлого поколения на 22 %, а в Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 предоставляет на 23 и 30 % большее значение fps.
Источник изображения: Twitter, Moore's Law Is Dead
Стоит напомнить, что, согласно предыдущим «утечкам», десктопный процессор Ryzen 7 7800X3D сможет похвастаться 8 ядрами, равно как и его предшественник, а вот касательно объёма кэш-памяти информация достаточно туманна, однако ряд источников предполагает, что объём кэша по сравнению с Ryzen 7 5800X3D останется неизменным — всё те же 96 Мбайт.
Пока остаётся загадкой, сколько именно моделей серии Ryzen 7000X3D предстанут пред взором широкой компьютерной общественности, однако уже через несколько часов данный вопрос обещает быть решённым.