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Обновлённые видеокарты GeForce RTX 3070 Ti (GA102) от Colorful получат ощутимый прирост мощности
Уровень TDP топовой модели будет достигать значения в 400 Вт.
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Ассортимент игровых видеоадаптеров семейства Ampere продолжает пополняться обновлёнными моделями, имеющими те или иные отличия в сравнении со «стандартными» версиями: так, компания Colorful выпускает несколько новых видеокарт GeForce RTX 3070 Ti, получивших не только старший чип GA102 взамен GA104, но и некоторые улучшения.

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Как сообщает ресурс VideoCardz, модельный ряд Colorful пополнится видеокартами GeForce RTX 3070 Ti, основанными на GPU GA 102 и принадлежащими к сериям iGame Advanced OC, iGame Vulcan OC и iGame Ultra White OC.

Обновлённая игровая видеокарта Colorful GeForce RTX 3070 Ti серии iGame Vulcan OC имеет те же частотные характеристики, что и «стандартная» модель на базе графического процессора GA104, разгоняясь до 1860 МГц в boost-режиме, а вот значение TDP повысилось на целых 90 Вт — с 310 до 400 Вт. При этом количество разъёмов дополнительного питания осталось прежним — новинка снабжена тремя 8-контактными коннекторами.

За основу представительницы серии iGame Ultra White OC, судя по всему, взят дизайн её старшей «соплеменницы» в лице GeForce RTX 3080 – новинка получила три 8-контактных разъёма для организации дополнительного питания взамен двух, а также улучшенную систему охлаждения. Кроме того, уровень энергопотребления обновлённой модели повысился на 60 Вт по сравнению с показателем оригинальной видеокарты и достигает значения в 370 Вт.

Игровая видеокарта Colorful GeForce RTX 3070 Ti серии iGame Advanced OC, «сердцем» которой стал чип GA102, также базируется на дизайне RTX 3080 и является полностью новой моделью — видеоадаптеров RTX 3070 Ti данной серии на основе GA104 в ассортименте компании не было.

Источник изображений: VideoCardz, Colorful

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Модели GeForce RTX 3070 Ti от Colorful на базе GPU GA102 имеют несколько иную маркировку по сравнению с оригинальными видеоадаптерами — новинки получили приписку «V2» в названии. Отмечается, что компания может ограничиться продажей обновлённых видеокарт лишь на китайском рынке — в противном же случае ей придётся изменить подход к маркировке.

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#colorful #geforce rtx 3070 ti #ga102
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