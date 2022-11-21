Настала пора разбивать свои копилки.

Похоже, AMD тщательно готовится к неумолимо надвигающемуся дебюту игровых графических адаптеров серии Radeon RX 7900, намеченному на 13 декабря, по крайней мере, на это намекает материал, опубликованный ресурсом Wccftech, который ссылается на данные сайта MyDrivers, полученные от ряда поставщиков.

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Источник изображения: AnandTech. AMD

Сообщается, что AMD, учтя все свои предыдущие ошибки, подготовила весьма внушительные запасы видеокарт Radeon RX 7900, чтобы ни один геймер не остался с пустыми руками — количества видеокарт должно хватить для их лёгкого приобретения.

При этом отмечается, что на фоне объёмов поставок видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40 запасы видеоадаптеров AMD Radeon RX 7900 будут выше: учитывая, что, согласно имеющимся данным, общее количество поставленных графических адаптеров GeForce RTX 4090 и RTX 4080 на данный момент составляет 160 000 единиц, от «красной команды» можно ожидать более весомых показателей.

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Ожидается, что игровая видеокарта Radeon RX 7900 XTX, рекомендованная стоимость которой составляет $999, станет прямой конкуренткой для GeForce RTX 4080 – именно этим вкупе с завышенной, по мнению ряда геймеров, стоимостью (от $1199) можно объяснить достаточно вялый спрос на предтоповую представительницу семейства Ada Lovelace: судя по всему, потенциальные покупатели ожидают первых сравнительных тестов обеих новинок, чтобы затем сделать окончательный выбор.