Похоже, при текущем ценнике видеокарта не сможет заинтересовать потенциальных покупателей.

Похоже, недоумение и даже недовольство ряда пользователей, связанное с ощутимым ростом стоимости не так давно дебютировавшей предтоповой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 на фоне её предшественницы, RTX 3080, в конечном итоге вылилось в нежелание приобретать новинку по заоблачным ценникам: так, буквально несколько часов назад в сети разгорелись жаркие споры, вызванные сообщением одного из энтузиастов, в котором он подсчитал реальную стоимость производства RTX 4080, а уже сейчас специалисты VideoCardz собрали воедино публикации ряда пользователей и изданий, иллюстрирующих низкие объёмы продаж новинки.

реклама

Сообщается, что некоторые магазины весьма страдают от затоваривания складов коробками с GeForce RTX 4080, а полки ломятся от нераспроданных моделей: согласно утверждению специалисты YouTube-канала Moore's Law Is Dead, флагманская GeForce RTX 4090 продаётся гораздо лучше своей младшей «соплеменницы».

Источник изображений: VideoCardz, FPSHUB, Sabin

Как информирует общественность ресурс Wccftech и энтузиаст под ником Chi11eddog, поставленные объёмы GeForce RTX 4090 весьма велики и на данный момент составляют уже 130 000 единиц (при 100 000 в начале ноября), в то время как поставки GeForce RTX 4080 едва превышают 30 000 экземпляров, часть из которых продолжает пылиться на полках.

Одной из основных причин столь плачевных объёмов продаж GeForce RTX 4080 называется её сравнительно высокая стоимость: роста производительности, которым может похвастаться новинка, явно недостаточно, чтобы нивелировать повышение стоимости представительницы семейства Ada Lovelace по сравнению со своей предшественницей на более чем 70 % — чтобы заинтересовать потенциального покупателя, привыкшего считать свои деньги, ценник видеокарты подобного класса не должен превышать $700, в то время как более обеспеченные геймеры предпочтут приобрести RTX 4090.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3090 уже за 100 тр с началом Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Кроме того, на горизонте уже маячат прямые конкуренты GeForce RTX 4080 из стана AMD в лице представительниц серии Radeon RX 7900, которые, исходя из имеющейся информации, предложат сравнимый с моделью «зелёной команды» уровень производительности при более низкой цене.