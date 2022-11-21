Впрочем, геймерам это может быть на руку.

Как известно, несколько недель назад NVIDIA объявила об обновлении пары представительниц семейства Ampere, явив миру GeForce RTX 3060, оснащённую 8 Гбайт видеопамяти, а также RTX 3060 Ti, наделённую более скоростными чипами GDDR6X взамен GDDR6 у «старой» версии: как сообщает ресурс VideoCardz, ссылаясь на информацию сайта MyDrivers, в ближайшем будущем RTX 3060 Ti GDDR6 может полностью исчезнуть из прайс-листов ритейлеров.

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Источник изображения: NVIDIA

По данным источника, NVIDIA и её партнёры намерены заменить «устаревшую» модель GeForce RTX 3060 Ti, снабжённую памятью типа GDDR6, её более «скоростной» версией с чипами GDDR6X. Впрочем, геймеры вряд ли будут против: при росте пропускной способности на 35 % стоимость RTX 3060 Ti останется на прежнем уровне — около $419.

Отмечается, что обновление моделей GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti является косвенным признаком отсутствия планов NVIDIA по скорому выпуску GeForce RTX 4060, о чём ранее в своих рассуждениях о доступной представительнице семейства Ada Lovelace уже упоминал представитель компании Lenovo.

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Расширение же модельного ряда среднего ценового диапазона позволит NVIDIA более эффективно бороться со своими конкурентами в лице Intel и AMD, которые имеют в своём «арсенале» графические адаптеры серий Arc A7 и Radeon RX 67xx.