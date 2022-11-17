Кроме того, информатор поведал дату дебюта новинки.

Пока NVIDIA выпускает в свет свою предтоповую игровую видеокарту GeForce RTX 4080, результаты тестов которой совсем недавно стали достоянием общественности, некоторые специалисты уже вовсю рассуждают о возможностях более доступной модели в лице GeForce RTX 4060: как сообщает ресурс VideoCardz, менеджер по планированию подразделения игровых настольных ПК компании Lenovo, известный под ником WolStame, поделился своим мнением, основанным, судя по всему, на информации, доступной ряду представителей партнёров «зелёной команды», касательно характеристик и уровня производительности будущей новинки.

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Источник изображения: NVIDIA

Как отмечает информатор, игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 может достичь показателей GeForce RTX 3070 в разрезе уровня производительности, однако стоимость новинки на фоне модели предыдущего поколения в лице GeForce RTX 3060 подрастёт примерно на 10 %. При этом уровень энергопотребления представительницы семейства Ada Lovelace также немного снизится по сравнению с показателями RTX 3060 – ожидается, что нижним порогом станет значение в 150 Вт.

Источник изображения: VideoCardz, Weibo, WolStame

Кроме того, видеоадаптер сможет похвастаться поддержкой технологии DLSS 3, а также обновлённым кодеком NVENC.

Что касается появления GeForce RTX 4060 в продаже, то ждать сего прекрасного события придётся ещё достаточно долго: судя по информации инсайдера, новинка станет доступна для покупки не ранее второй половины июня следующего года — именно поэтому непосредственно сам информатор советует приобретать GeForce RTX 3070 сейчас, а не ждать дебюта RTX 4060 более полугода.

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Стоит отметить, что представленная информация относится к категории слухов, поэтому всецело на неё полагаться не следует.