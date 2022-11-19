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Энтузиаст подсчитал реальную стоимость GeForce RTX 4080 — переплата огромна
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На фоне недавнего дебюта предтоповой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 пользователи продолжают обсуждать её высокий уровень производительности вкупе с ощутимо возросшей при сравнении с предшественницей ценой, а один из энтузиастов решил пойти ещё дальше, подсчитав реальную стоимость производства новинки, сообщает ресурс Hardware Times.

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Источник изображения: Pixabay

Согласно расчётам пользователя, на выпуск графического процессора AD103 для GeForce RTX 4080 тратится около $150, ещё $50 идёт на чипы памяти типа GDDR6X, а добавив к полученному результату стоимость печатной платы и ряда иных компонентов получается общая сумма — около $300.

Источник изображения: Hardware Times, Mydrivers

Естественно, NVIDIA и ряд её партнёров тратят деньги на исследования, рекламные кампании и разработку программного обеспечения, а также на иные мероприятия, однако стоит ли это дополнительных $900 за один экземпляр видеокарты, остаётся загадкой.

Необходимо учесть, что расчёты энтузиаста являются приблизительными и могут не слишком точно отражать реальное положение дел.

Ранее ресурс VideoCardz разместил достаточно наглядное изображение, иллюстрирующее рост цен представительниц серии GeForce GTX/RTX xx80: всего за несколько лет их стоимость возросла в два раза — с $599 за GeForce GTX 1080 до $1199 за GeForce RTX 4080. Кроме того, если повышение ценника для RTX 2080 по сравнению с GTX 1080 составило чуть более 16 %, то RTX 4080 на фоне RTX 3080 стала дороже на 72 %.

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Вполне возможно, что представителям NVIDIA, учитывая недоумение ряда пользователей, узнавших стоимость видеокарты GeForce RTX 4080, стоит опубликовать более прозрачные финансовые отчёты, которые прольют свет на затраты компании.

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#nvidia #geforce rtx 4080
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