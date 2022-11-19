Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает достижения не так давно дебютировавших настольных видеоадаптеров GeForce RTX 4090 и RTX 4080, специалисты NVIDIA в скором времени готовятся порадовать общественность выходом мобильных представительниц серии GeForce RTX 40, а ресурс Wccftech решил обнародовать эксклюзивный материал, проливающий свет на некоторые характеристики и уровень производительности предстоящих новинок.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Сообщается, что анонс мобильных видеокарт серии GeForce RTX 40 состоится на международной выставке CES 2023, запланированной на начало января следующего года, в рамках которой NVIDIA представит следующие модели: GeForce RTX 4080 Ti/GeForce RTX 4090 с 16 Гбайт памяти, GeForce RTX 4080 с 12 Гбайт памяти, GeForce RTX 4070 с 8 Гбайт памяти, GeForce RTX 4060 с 8 Гбайт памяти и GeForce RTX 4050 с 6 Гбайт памяти. Кроме того, будет анонсирована мобильная GeForce RTX 3050, оснащённая видеобуфером в 6 Гбайт.
Источник отмечает, что с видеоадаптером GeForce RTX 4080 Ti существует некоторая «недосказанность»: если в тестах он и присутствует, то в иных слайдах его найти не удалось — вполне возможно, что в конечном итоге данная модель может чудесным образом превратиться в RTX 4090.
По информации ресурса, мобильные видеокарты серии GeForce RTX 40 окажутся до 30 % быстрее соответствующих моделей предшествующего поколения. Кроме того, отмечается достаточно высокий уровень быстродействия мобильной GeForce RTX 4070 по сравнению с достижениями RTX 3080 Ti: новинка должна превзойти представительницу семейства Ampere на 15 %.
Источник изображения: Wccftech
К сожалению, о методике тестирования и непосредственно самих бенчмарках и игровых приложениях, в которых производились «замеры», ничего не говорится.
Также ожидается, что в рамках CES 2023 компания Intel представит свою новую линейку мобильных процессоров Raptor Lake-H, которые станут отличной парой для GeForce RTX 40 Mobile — дебюта данного дуэта можно ждать уже в феврале, а первыми «увидят свет» мобильные GeForce RTX 4080 Ti/RTX 4090 и RTX 4080.