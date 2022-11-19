Компания продолжает своё расследование.

На фоне продолжающейся эпопеи с оплавлением контактов разъёма дополнительного питания 12VHPWR, которым снабжается топовая игровая видеокарта GeForce RTX 4090, NVIDIA решила опубликовать официальное заявление, приоткрывающее завесу тайны над выходом из строя компонента подсистемы питания, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на официальный материал компании.

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Исследовав около 50 эпизодов оплавления контактов коннектора дополнительного питания, специалисты NVIDIA пришли к выводу, что в большинстве случаев в возникновении данной ситуации виноваты непосредственно сами пользователи, не сумевшие правильно подключить разъём к видеокарте.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется сначала убедиться, что кабель дополнительного питания надёжно и равномерно подсоединён к видеоадаптеру, проверив специальный ключ, являющийся своеобразным индикатором, и удостоверившись в отсутствии зазоров, а затем уже подсоединять видеокарту непосредственно к материнской плате.

Источник изображения: NVIDIA

Кроме того, специалисты NVIDIA изучают новые возможности и способы, исключающие возникновение проблем при подключении кабеля дополнительного питания к видеоадаптеру, а также всячески поддерживают своих клиентов в обеспечении ускоренного процесса возврата неисправного устройства.

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Стоит напомнить, что ранее данной проблемой озаботился целый ряд специалистов нескольких ресурсов, в том числе исследователи YouTube-канала Gamers Nexus, которые после тестов пришли к следующим выводам: оплавление кабеля может быть вызвано либо его неправильной установкой, либо браком в процессе производства. Кроме того, специалисты сообщили, что пока что с данной неполадкой столкнулось не так уж много обладателей GeForce RTX 4090 — всего 0.04 % от их общего количества.