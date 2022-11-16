В настоящий момент новинка уступает лишь GeForce RTX 4090.

Несколько часов назад пал запрет на публикацию материалов, иллюстрирующих возможности и уровень производительности предтоповой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080, что стало катализатором появления великого множества обзоров от целого ряда изданий и специалистов: не остался в стороне и ресурс TechPowerUp, на страницах которого появились результаты всесторонних тестов в том числе GeForce RTX 4080 в исполнении Founders Edition.

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Стоит напомнить, что игровой видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition основан на графическом процессоре AD103 с 76 потоковыми мультипроцессорами, 9728 ядрами CUDA, 112 блоками операций растеризации (ROP), 304 блоками текстурирования (TMU), 76 RT- и 304 тензорными ядрами «на борту», функционирующем на базовой частоте в 2205 МГц с повышением до 2505 МГц в boost-режиме. Кроме того, новинка получила в своё распоряжение 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой в 22.4 ГГц при 256-битной шине, в результате чего пропускная способность памяти составила 716 Гбайт/с.

Помимо исследуемой видеокарты тестовая система включала в себя десктопный процессор AMD Ryzen 7 5800X, системную плату EVGA X570 Dark, а также модули оперативной памяти Thermaltake TOUGHRAM DDR4-4000 (20-23-23-42 1T).

Согласно итоговым показателям средней кадровой частоты, основанным на результатах тестов новинки в более чем двух десятках игровых приложений, в разрешении 1920x1080 игровая видеокарта GeForce RTX 4080 оказывается быстрее топовых моделей прошлого поколения в лице Radeon RX 6950 XT и GeForce RTX 3090 Ti на 9.6 и 11.0 %, а в разрешениях 2560x1440, 3840x2160 опережает соответствующие видеоадаптеры от NVIDIA и AMD на 14.3 и 18.0 %, 16.0 и 29.8 % соответственно.

При задействовании технологий трассировки лучей и DLSS предтоповая GeForce RTX 4080 также выглядит весьма неплохо, особенно в разрешении 3840x2160, уступая лишь флагманской представительнице новой линейки NVIDIA в лице GeForce RTX 4090.

В процессе тестирования графический процессор GeForce RTX 4080 в исполнении Founders Edition достиг температуры в 63 °C, а память нагрелась до 68 °C. При этом уровень шума под нагрузкой составил 34.3 дБА.

Максимальный уровень энергопотребления новинки достиг показателя в 316 Вт с пиковыми всплесками (продолжительностью в 20 мс) до 371 Вт.

Разогнать GeForce RTX 4080 Founders Edition специалистам источника удалось до значений в 2955 МГц (GPU) и 1595 МГц (память), что позволило добиться повышения уровня производительности в бенчмарке Unigine Heaven на 5.2 %.

Источник изображений: TechPowerUp

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Таким образом, игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 обладает весьма высоким уровнем производительности, уступая лишь RTX 4090, и сможет стать отличным приобретением для требовательных геймеров, однако за высокие показатели fps в играх придётся неплохо раскошелиться, ведь стоимость новинки стартует с отметки в $1200.