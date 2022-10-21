Впрочем, история стара как мир.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Как известно, не всегда продавцы бывают честны со своими покупателями и порой стремятся обмануть своих клиентов как в мелочах, пытаясь приписать своему товару массу несуществующих преимуществ, так и по-крупному, присылая совсем не то, что было указано на странице покупки: как сообщает ресурс Wccftech, подобная история случилась и с пользователем Reddit под ником NuclearInnardsBeep, который «похвастался» своим приобретением.

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Сообщается, что геймер приобрёл не так давно анонсированную игровую видеокарту GeForce RTX 4090 производства Gigabyte на крупной онлайн-площадке Newegg, однако радость после получения долгожданной посылки была омрачена её содержимым: открыв упаковку, пользователь не поверил своим глазам — вместо желанного видеоадаптера в коробке была обнаружена лишь парочка металлических утяжелителей.

Источник изображения: Reddit, NuclearInnardsBeep

Кроме того, как заявляет непосредственно сам пострадавший, вместо того, чтобы разобраться в случившемся, представители онлайн-площадки попросту заблокировали его учётную запись.

Отмечается, что подобные случаи имели место и ранее: так, после покупки видеокарты целый ряд клиентов Newegg обнаруживал в доставленных посылках либо совсем другие модели, либо и вовсе предметы, никоим образом не похожие на видеоадаптеры.

Впрочем, герою данной истории, похоже, повезло: опубликованная на Reddit история вызвала резонанс среди компьютерной общественности, а специалисты ресурса GamersNexus взяли дело под личный контроль.

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Остаётся надеяться, что представители Newegg проведут собственное расследование и всё же доставят геймеру желанную GeForce RTX 4090, а также будут более лояльно относиться к своим клиентам в будущем.