В дуэте со скоростной памятью новинка от AMD выглядит весьма неплохо.

Хотя до официального дебюта настольных процессоров Intel Core 13-го поколения осталось ещё несколько дней, энтузиасты, тем или иным образом раздобывшие новинки, продолжают радовать широкую компьютерную общественность результатами их тестов: как сообщает ресурс Wccftech, энтузиаст под ником Extreme Player, известный благодаря ряду публикаций, иллюстрирующих уровень производительности розничных моделей семейства Raptor Lake-S, обнародовал новое видео, в котором сравнил уровень производительности пары новинок «синей команды» с возможностями их конкурента.

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Для своих тестов специалист вооружился настольными процессорами AMD Ryzen 7 7700X в дуэте с материнской платой Gigabyte X670 AORUS Elite AX, Core i7-13700K и Core i5-13600K в паре с системной платой ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5, а также использовал набор оперативной памяти TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6400 и видеокарту MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming X Trio. Для тестов обеих систем был выбран режим DDR5-5200, а Ryzen 7 7700X дополнительно тестировался с DDR5-6400.

Источник изображения: VideoCardz

Стоит напомнить, что десктопный процессор Ryzen 7 7700X имеет в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, функционирующих на частоте 4.5/5.4 ГГц в базовом/максимальном режимах, а также 8 Мбайт L2 и 32 Мбайт L3-кэша, Core i7-13700K наделён 8 производительными ядрами, способными работать на частотах 3.4/5.4 ГГц в номинальном/турборежиме, и аналогичным количеством энергоэффективных ядер с частотной формулой 3.4/4.3 ГГц, а также 24 и 30 Мбайт кэш-памяти второго и третьего уровней, а Core i5-13600K получил 6 P- (3.5/5.1 ГГц) и 8E-ядер (2.6/3.9 ГГц), а также 20 Мбайт L2- и 24 Мбайт L3-кэша.

Взглянув на результаты игровых тестов, можно отметить, что преимущество AMD Ryzen 7 7700X имеется возможность наблюдать даже в дуэте с модулями ОЗУ в режиме DDR5-5200, но только в паре представленных тайтлов из восьми: так, в разрезе средней кадровой частоты при разрешении 1080p модель «красной команды» в Counter-Strike: Global Offensive опережает Core i7-13700K и Core i5-13600K на 2.5 и 5.0 %, а в Horizon Zero Dawn быстрее своих оппонентов на 4.5 и 7.5 % соответственно.

Использование же DDR5-6400 в дуэте с Ryzen 7 7700X даёт ощутимый рост производительности, что позволяет модели от AMD ещё больше оторваться от своих соперников: в Counter-Strike: Global Offensive преимущество над Core i7-13700K и Core i5-13600K в 1080p составляет уже 8.1 и 10.8 %, в PUBG: BATTLEGROUNDS — 3.4 и 10.7 %, в NARAKA — 10.1 и 6.2 %, в Apex Legends — 1.2 и 9.2 %, в Red Dead Redemption 2 — 3.5 и 1.8 %, а в Horizon Zero Dawn — 7.3 и 10.3 % соответственно.

Впрочем, в ряде игр Ryzen 7 7700X даже в дуэте с модулями оперативной памяти DDR5-6400 не смог побороть Core i7-13700K и Core i5-13600K: в разрешении 1080p по среднему fps процессор «красной команды» уступил своим соперникам в Monster Hunter Rise: Sunbreak (на 0.6 и 3.2 %) и Far Cry 6 (на 2.0 %).

Источник изображений: Wccftech, Bilibili, Extreme Player

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Таким образом, Ryzen 7 7700X, рекомендованная стоимость которого составляет $399, действительно смотрится неплохо не только против более дешёвого Core i5-13600K, оценённого в $319, но и Core i5-13700K, предлагающегося от $409. Впрочем, более впечатляюще модель от AMD смотрелась в паре с модулями ОЗУ DDR5-6400 против DDR5-5200 у соперников, то есть в не совсем равных условиях, ведь процессоры Intel даже «из коробки» способны работать с модулями оперативной памяти DDR5-5600.