Новый этап борьбы за «место под солнцем».

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В преддверии скорого появления в продаже первых моделей настольных процессоров Intel Core 13-го поколения и на фоне недавнего дебюта десктопных CPU AMD серии Ryzen 7000 новинки то и дело появляются в базах данных ряда популярных бенчмарков: так, сетевой информатор, известный под ником HXL, опубликовал результаты тестов топовых моделей противоборствующих лагерей в бенчмарке V-Ray.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно имеющимся данным, флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, имеющий в своём распоряжении 16 ядер/32 потока и охлаждаемый воздушным кулером, смог набрать 30037 баллов, обогнав своего основного конкурента из стана Intel в лице Core i9-13900K, наделённого 24 ядрами (8 производительными и 16 энергоэффективными)/32 потоками, на 10.0 %.

Источник изображения: Chaos Software, V-Ray

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Естественно, для полноты картины стоит дождаться результатов сравнительных тестов новинок от Intel и AMD от внушающих доверие специалистов, которые должны быть опубликованы уже через несколько дней.