Похоже, покупатели снова смогут сыграть в силиконовую лотерею.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Список процессоров Intel Core 12-го и 13-го поколений, поддерживаемых материнскими платами Gigabyte с сокетом LGA 1700, опубликованный энтузиастом под ником momomo_us, стал настоящим кладезем информации, позволив изучить не только ряд характеристик будущих новинок «синей команды», но и приоткрыв завесу тайны над степпингами новых моделей.

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Источник изображения: Wccftech

Благодаря опубликованному документу подтвердилось использование кристаллов со степпингами C0/H0 для моделей Core i5-13600 и младше, что, исходя из ряда «утечек», свидетельствует об их принадлежности к семейству Alder Lake-S.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

При этом для Core i5-13400 и Core i5-13400F, похоже, возможны исключения, предполагающие существование как CPU степпинга C0, так и B0, поэтому потенциальные покупатели данных моделей, похоже, смогут сыграть в «силиконовую лотерею»: счастливчики получат процессоры со степпингом B0, что предполагает наличие ядер с новой микроархитектурой Raptor Cove и увеличенного объёма кэш-памяти, в то время как не слишком удачливым энтузиастам придётся довольствоваться моделями степпинга C0 с кристаллами на базе микроархитектуры Golden Cove, присущей ряду CPU семейства Alder Lake-S.

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Впрочем, Intel вполне может принять решение каким-либо образом дифференцировать модели Core i5-13400, чтобы не заставлять потенциальных покупателей гоняться за более привлекательными вариантами CPU.