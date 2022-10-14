Спецификации подтверждены благодаря Gigabyte.

Как известно, не так давно Intel официально представила свою новую линейку настольных процессоров Core 13-го поколения, однако ограничилась лишь публикацией спецификаций трёх старших моделей с разблокированным множителем и их «соплеменников», лишённых встроенной графической подсистемы, что, впрочем, было нивелировано рядом «утечек», приоткрывающих завесу тайны над некоторыми характеристиками других представителей нового поколения CPU, а сегодня, благодаря стараниям «сетевого детектива» под ником momomo_us, которому, судя по всему, удалось раздобыть список поддерживаемых процессоров платами Gigabyte с сокетом LGA 1700, ряд спецификаций новинок снова стал достоянием общественности.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленному изображению, помимо уже анонсированных процессоров Core i9-13900K/KF, Core i7-13700K/KF и Core i5-13600K/KF в обозримом будущем Intel намерена выпустить и ряд других моделей: так, Core i9-13900 и Core i9-13900F с номинальной частотой 2.0 ГГц получат 36 Мбайт L3-кэша, Core i7-13700 и Core i7-13700F, работающие на частоте 2.1 ГГц в базовом режиме, обзаведутся 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, Core i5-13600 и Core i5-13500, функционирующие на номинальной частоте 2.7 и 2.5 ГГц соответственно, смогут похвастаться 24 Мбайт L3-кэша, Core i5-13400 и Core i5-13400F, характеризующиеся частотой 2.5 ГГц в базовом режиме, будут наделены 20 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, а Core i3-13100 и Core i3-13100F, трудящиеся на частоте в 3.4 ГГц в номинале, смогут рассчитывать лишь на 12 Мбайт L3-кэша.

При этом почти все вышеупомянутые модели характеризуются уровнем TDP в 65 Вт, однако есть и исключения: значение энергопотребления для самых младших CPU в лице Core i3-13100 и Core i3-13100F составляет лишь 60 и 58 Вт соответственно.

Источник изображений: Twitter, momomo_us

Найдётся в ассортименте Intel и место для энергоэффективных моделей с параметром TDP в 35 Вт, объём L3-кэша которых будет аналогичен соответствующим «соплеменникам», а вот базовые частоты будут несколько ниже: Core i9-13900T в номинале будет функционировать на частоте 1.1 ГГц, Core i7-13700T – 1.4 ГГц, Core i5-13600T – 1.8 ГГц, Core i5-13500T – 1.6 ГГц, Core i5-13400T – 1.3, Core i3-13100T – 2.5 ГГц.

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Ожидается, что настольные процессоры Intel Core 13-го поколения с разблокированным множителем поступят в продажу уже 20 октября, в то время как появления остальных моделей «синей команды» придётся подождать.