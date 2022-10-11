В ряде игр разница довольно ощутима.

Как известно, несколькими неделями ранее NVIDIA анонсировала не только свои новые игровые видеокарты, основанные на архитектуре Ada Lovelace и относящиеся к серии GeForce RTX 40, но и явила миру ряд новых технологий, в том числе DLSS 3, которая, исходя из результатов внутренних тестов компании, способна ощутимо повысить значение кадровой частоты в ряде игр, а сегодня, благодаря падению эмбарго на публикацию обзоров, посвящённых GeForce RTX 4090, специалисты Wccftech решили проверить утверждения «зелёной команды».

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Источник изображения:NVIDIA

Стоит напомнить, что, помимо всего прочего, новая итерация технологии суперсемплинга NVIDIA DLSS, получившая порядковый номер «3», может похвастаться целым рядом новых возможностей, в том числе свёрточным автоэнкодером, именуемым DLSS Frame Generation, который способен самостоятельно генерировать кадры, полагаясь на расчёты более «продвинутого» по сравнению с предшественниками движка Optical Flow Accelerator, а для того, чтобы минимизировать задержки, связанные с данным процессом, «зелёная команда» внедрила технологию Reflex.

При этом тестирование топовой модели нового поколения в лице GeForce RTX 4090 происходило в разрешении 4K, а для DLSS 3 был задействован режим «Качество».

Согласно результатам тестов специалистов источника, наименьший прирост при использовании DLSS 3 по сравнению с DLSS 2 для GeForce RTX 4090 можно было наблюдать в Cyberpunk 2077, где преимущество новой версии технологии над старой в разрезе среднего и минимального значений средней кадровой частоты составило 16.1 и 15.3 %, в F1 2022 отрыв повысился до 20.5 и 22.4 %, в A Plague Tale: Requiem перевес достиг показателей в 29.0 и 39.1 %, а в Microsoft Flight Simulator технология DLSS 3 предстала во всей своей красе, позволив повысить fps на 106.0 и 115.0 %.

Что касается значений задержек, то, исходя из «замеров» исследователей Wccftech, специалисты NVIDIA, похоже, неплохо потрудились над их минимизацией: если в недавнем тесте от Digital Foundry связка технологий DLSS 2 и Reflex в разрезе показателей задержек была на первом месте, то теперь ситуация изменилась — в лидеры вышла пара DLSS 3 и Reflex.

Источник изображений: Wccftech

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При этом исследователи источника отмечают, что компонент DLSS Frame Generation в ряде случаев может быть причиной артефактов, однако они практически не заметны в процессе игры, а в будущем, благодаря работе специалистов NVIDIA, могут и вовсе исчезнуть.