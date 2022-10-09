Настала пора разбивать свои копилки.

Официальный дебют доступных моделей материнских плат, основанных на наборах системной логики B650E/B650, уже не за горами, поэтому немудрено, что онлайн-магазины продолжают пополнять свои прайс-листы новыми моделями: так, несколько дней назад заморский ритейлер B&H Photo Video рассекретил ценники нескольких новинок производства MSI, а сегодня решил порадовать компьютерную общественность, опубликовав стоимость семи моделей системных плат ASUS на базе чипсетов B650 и B650E, что не скрылось от взора «сетевого детектива» под ником momomo_us.

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Источник изображения: ASUS

Исходя из представленной информации, наиболее доступные модели в лице ASUS PRIME B650M-A AX и PRIME B650M-PLUS оценены в $200, за ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI придётся отдать $230, стоимость ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI остановилась на отметке в $240, за ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI хотят $280, для ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI установлен ценник в $300, а самая дорогая из представленных плат, ASUS ROG STRIX B650-E GAMING WIFI, предлагается за $350.

Источник изображения: B&H Photo Video

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Таким образом, о ценниках в $125, которые сулили представители AMD для самых дешёвых плат, предназначенных составить пару настольным процессорам Ryzen 7000, пока что можно только мечтать: вполне возможно, что более приятные цены можно будет лицезреть уже после старта продаж, намеченного на 10 октября.