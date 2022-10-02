Обе новинки снабжены водоблоками.

Специалисты крупных онлайн-магазинов продолжают демонстрировать чудеса оперативности, публикуя ценники ещё официально не дебютировавших игровых графических адаптеров GeForce RTX 4090: так, последние несколько дней свежими данными касательно стоимости ряда новых моделей радует компьютерную общественность заморский ритейлер Newegg, а сегодня эстафету принимает немецкое отделение площадки Proshop, работники которого обнародовали не только цену пары топовых моделей GeForce RTX 4090 производства Inno3D, но и рассекретили их характеристики.

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Исходя из представленных данных, топовая игровая видеокарта Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black, «сердцем» которой стал GPU, оснащённый 16384 ядрами CUDA и способный функционировать на частотах 2230/2580 МГц в номинальном/boost-режиме, наделённая кожухом, выполненным в тёмных тонах и дополненным вырезом с прозрачной крышкой и RGB-подсветкой, усиленной задней панелью и снабжённая водоблоком полного покрытия, оценена в €2300 (около 132 000 рублей).

Её «соплеменница», Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite, основанная на графическом чипе с аналогичными частотными характеристиками и оснащённая водоблоком, отличающимся большей эффективностью и рядом оптимизаций по сравнению с моделями GeForce RTX 30, с медным никелированным основанием, стильной прозрачной крышкой, дополненной красочной RGB-подсветкой, и бэкплейтом усиленной конструкции, предлагается за €2250 (примерно 129 000 рублей). Стоит заметить, что цены приведены с учётом НДС.

Источник изображений: Proshop

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Кроме того, обе модели, выполненные в двухслотовом исполнении, снабжены 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц и 384-битной шиной, а также тремя разъёмами DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.1.