Пока энтузиасты сравнивают возможности игрового процессора AMD Ryzen 7 5800X3D с показателями флагмана новой серии Intel в лице Core i9-13900K, специалисты «красной команды» в поте лица трудятся над моделями Ryzen 7000X3D, по крайней мере, на это указывает слайд, иллюстрирующий планы AMD на ближайшее будущее, которым поделился информатор под ником benson60843125, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: AMD
Изучив представленное изображение, можно отметить, что AMD не собирается отправлять модели серии Ryzen 5000 «на покой», планируя предлагать их потенциальным покупателям совместно с не так давно вышедшими процессорами Ryzen 7000, которые в обозримом будущем получат обновление в виде новых CPU, снабжённых кэшем 3D V-Cache и относящихся к серии Ryzen 7000X3D.
Источник изображения: VideoCardz, benson60843125
К сожалению, о дате дебюта новых моделей AMD ничего не говорится, однако ряд инсайдеров сулит появление настольных процессоров серии Ryzen 7000X3D в начале следующего года.
Кроме того, на слайде можно заметить, что в 2023 году на смену HEDT-процессорам Ryzen Threadripper 5000 придут более новые CPU, в то время как модели серии Ryzen 4000G и 5000G хоть и ждёт замена, однако из продажи в следующем году они вряд ли исчезнут.
Таким образом, если верить слайду, AMD надеется ещё какое-то время поддерживать платформу Socket AM4, несмотря на дебют новейшей Socket AM5, что кажется вполне логичным решением.