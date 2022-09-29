Как известно, пару дней назад Intel явила миру новое поколение настольных процессоров, получивших кодовое имя Raptor Lake-S, рассказав о весьма заметном росте производительности новинок по сравнению с достижениями моделей прошлого поколения, а также не забыв сравнить возможности новых CPU с быстродействием процессоров противоборствующей стороны в лице AMD, однако в этот раз маркетологи «синей команды», похоже, несколько перестарались, добавив на графики, иллюстрирующие средние значения fps в процентном соотношении, не только Core i9-13900K, Core i9-12900K, Ryzen 9 5950X, но и игровую модель «красной команды» в лице Ryzen 7 5800X3D, результаты которой были представлены в виде еле заметной линии, однако и этого было достаточно, чтобы заинтересовать компьютерное сообщество.
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Энтузиаст под ником -Suzuka- решил исправить имеющиеся недочёты, представив результаты тестирования Ryzen 7 5800X3D в более наглядном виде — теперь любой пользователь может оценить возможности игровой модели AMD в сравнении с новым флагманом Intel в лице Core i9-13900K: так, представитель микроархитектуры Zen 3, снабжённый кэшем 3D V-Cache, обходит своего оппонента как минимум в трёх из девяти представленных тайтлов, а в двух практически не уступает новинке.
Источник изображения: Imgur, -Suzuka-
Учитывая ощутимо меньшую стоимость Ryzen 7 5800X3D в сравнении с Core i9-13900K, продукт AMD выглядит более предпочтительным для ряда геймеров, а появившаяся несколько недель информация о появлении представителей серии Ryzen 7000X3D в начале следующего года и вовсе может заставить «синюю команду» снизить ценники своих новых CPU уже в ближайшем будущем.