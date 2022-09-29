Похоже, некоторые геймеры могут отдать предпочтение более старой модели.

Как известно, пару дней назад Intel явила миру новое поколение настольных процессоров, получивших кодовое имя Raptor Lake-S, рассказав о весьма заметном росте производительности новинок по сравнению с достижениями моделей прошлого поколения, а также не забыв сравнить возможности новых CPU с быстродействием процессоров противоборствующей стороны в лице AMD, однако в этот раз маркетологи «синей команды», похоже, несколько перестарались, добавив на графики, иллюстрирующие средние значения fps в процентном соотношении, не только Core i9-13900K, Core i9-12900K, Ryzen 9 5950X, но и игровую модель «красной команды» в лице Ryzen 7 5800X3D, результаты которой были представлены в виде еле заметной линии, однако и этого было достаточно, чтобы заинтересовать компьютерное сообщество.

реклама

Энтузиаст под ником -Suzuka- решил исправить имеющиеся недочёты, представив результаты тестирования Ryzen 7 5800X3D в более наглядном виде — теперь любой пользователь может оценить возможности игровой модели AMD в сравнении с новым флагманом Intel в лице Core i9-13900K: так, представитель микроархитектуры Zen 3, снабжённый кэшем 3D V-Cache, обходит своего оппонента как минимум в трёх из девяти представленных тайтлов, а в двух практически не уступает новинке.

Источник изображения: Imgur, -Suzuka-

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Учитывая ощутимо меньшую стоимость Ryzen 7 5800X3D в сравнении с Core i9-13900K, продукт AMD выглядит более предпочтительным для ряда геймеров, а появившаяся несколько недель информация о появлении представителей серии Ryzen 7000X3D в начале следующего года и вовсе может заставить «синюю команду» снизить ценники своих новых CPU уже в ближайшем будущем.