Вполне вероятно, что новинки заинтересуют требовательных энтузиастов.

На фоне не так давно анонсированных настольных процессоров Intel Core 13-го поколения производители материнских плат представили свои новые продукты, основанные на наборах системной логики Z790: не осталась в стороне и компания EVGA, явившая миру парочку своих премиальных моделей.

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Исходя из официального пресс-релиза, опубликованного на страницах ресурса VideoCardz, топовая материнская плата EVGA Z790 DARK K|NGP|N основана на 14-слойной печатной плате и снабжена 21-фазным модулем регулирования напряжения (VRM), предоставляя широкие возможности для разгона процессоров Intel Core 12-го и 13-го поколений.

Кроме того, новинка может похвастаться наличием пары разъёмов для установки модулей оперативной памяти с поддержкой режимов вплоть до DDR5-7000, трёх слотов, предназначенных для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, восьми портов SATA 6 Гбит/c, 7.1-канальной звуковой подсистемы, двумя проводными сетевыми контроллерами с пропускной способностью 10 и 2.5 Гбит/c соответственно, беспроводными модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, парой разъёмов для помпы СЖО, а также возможностью задействования всех 16 линий PCIe 5.0 как для первого, так и для второго слота (при условии использования только одного разъёма).

Системная плата EVGA Z790 CLASSIFIED базируется на 12-слойной PCB и наделена 19-фазным VRM, а её четыре разъёма для установки модулей оперативной памяти с поддержкой режимов до DDR5-6800, равно как и у старшей «соплеменницы», совместно с сокетом CPU развернуты под углом в 90 градусов в целях уменьшения задержек. Помимо этого, продукт имеет в своём распоряжении два порта USB 4 Type-C, 7.1-канальную аудиоподсистему, по одному Ethernet-порту с пропускной способностью в 10 и 2.5 Гбит/c, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также поддержку видеокарт с интерфейсом PCIe 5.0 и NVMe-накопителей PCIe 4.0.

Источник изображений: VideoCardz, EVGA

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К сожалению, информацией о стоимости и дате дебюта новинок производитель не поделился.