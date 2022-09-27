Официальный анонс настольных процессоров Intel Core 13-го поколения стал катализатором появления материнских плат, основанных на чипсете Z790, в ассортименте ряда онлайн-магазинов: так, американская площадка Newegg поделилась ценниками на новые платы производства ASUS.
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Согласно представленным данным, наиболее доступную системную плату ASUS Prime Z790-P WiFi D4 можно заполучить за $240, модель Prime Z790-P WiFi оценена в $250, за TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4 придётся выложить $290, стоимость Prime Z790-A WiFi 6E составляет $310, ROG Strix Z790-E Gaming WiFi 6E предлагается за $500, а ценник премиальной ROG Maximus Z790 Hero остановился на отметке в $630.
Источник изображений: Newegg
Стоит напомнить, что материнские платы на базе набора системной логики Z790 смогут функционировать в паре с настольными процессорами Intel Core 12-го и 13-го поколений, а также предложить поддержку как модулей оперативной памяти DDR4, так и DDR5, в зависимости от модели.