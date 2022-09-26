Первый этап конкурса уже начался.

В преддверии скорого появления в продаже топовой игровой видеокарты NVIDIA в лице GeForce RTX 4090 маркетологи «зелёной команды» и разработчики популярной игры Cyberpunk 2077 из компании CD Projekt Red решили провести конкурс, главным призом в котором станет специальная версия флагманской представительницы семейства Ada Lovelace, снабжённая задней панелью, отличающейся оригинальным дизайном, выполненным в стиле Cyberpunk 2077.

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Источник изображения: CD PROJEKT, Cyberpunk 2077

Как информирует общественность ресурс VideoCardz, для участия в конкурсе необходимо пристально следить за Twitter-аккаунтом игры, посредством которого будут даваться подсказки — исходя из правил, с которыми можно ознакомиться благодаря официальному документу, победит участник, опубликовавший наиболее творческий скриншот, связанный с заданием.

Конкурс будет содержать три «забега», первый из которых начинается уже сегодня и закончится 2 октября текущего года — в процессе каждого будет выбран один победитель, который и получит специальную версию GeForce RTX 4090. Остальные два этапа имеют следующие временные промежутки: 03.10.2022-09.10.2022 и 10.10.2022-16.10.2022.

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Стоит напомнить, что игра Cyberpunk 2077 одной из первых получит поддержку свежей итерации технологии DLSS с порядковым номером 3, благодаря чему, согласно результатам тестов NVIDIA, GeForce RTX 4090 может обеспечить более чем в 4 раза больший уровень производительности по сравнению с нативным режимом, и RTX Overdrive, позволяющей поднять эффекты трассировки лучей в игре на «новый уровень».