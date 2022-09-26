Флагманская модель AMD сможет заинтересовать целый ряд энтузиастов и профессионалов.

Благодаря окончанию сроков действия запрета на публикацию обзоров, изучающих возможности и уровень быстродействия не так давно анонсированных настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, специалисты ряда ресурсов продолжают радовать широкую общественность новыми материалами, посвящёнными представителям семейства Raphael: несколько часов назад компьютерное сообщество обсуждало производительность «народного» Ryzen 5 7600X, а сейчас настало время для флагманской модели AMD в лице Ryzen 9 7950X, протестированной специалистами ресурса TechPowerUp.

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Как уже было известно ранее, топовый десктопный процессор AMD Ryzen 9 7950X, подобно своему предшественнику, обзавёлся 64 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и 16 ядрами/32 потоками, но базирующимися на микроархитектуре Zen 4 и наделёнными частотной формулой 4.5/5.7 ГГц в номинальном/максимальном режиме. Кроме того, новинка производится по 5-нм технологическим нормам и может похвастаться поддержкой устройств с интерфейсом PCIe 5.0 и модулей оперативной памяти DDR5, а уровень TDP модели возрос до 170 Вт.

Вместе с изучаемым процессором в тестировании были задействованы материнская плата X670E Crosshair Hero производства ASUS с BIOS 0604, модули оперативной памяти DDR5-6000 (36-36-36-76) в количестве двух штук, а также видеоадаптер GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra от EVGA.

В хорошо известном среди компьютерных энтузиастов бенчмарке Cinebench R23 преимущество Ryzen 9 7950X оказалось весьма велико: даже в стоке флагман новой линейки обошёл топовый процессор Intel текущего поколения в лице Core i9-12900K на 0.9/37.9 % в однопоточном/многопоточном состязаниях соответственно.

В задачах рендеринга в Blender топовая модель «красной команды» также ожидаемо оказалась на вершине пьедестала, превзойдя своего соперника из стана Intel на 28.4 %.

Для разработчиков игр на Unreal Engine 5 настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X тоже придётся как нельзя кстати: в стоке новинка обходит Core i9-12900K на 11.3 %.

С вопросами сжатия/распаковки файлов в 7-Zip у флагманского представителя семейства Raphael также не возникает проблем: модель от AMD обходит своего оппонента на 38.1/84.8 %.

А вот в задачах, связанных с кодированием видеофайлов с задействованием ряда кодеков, у Ryzen 9 7950X возникли некоторые проблемы: при использовании старых добрых H.264 и H.265 у новинки не возникло каких-либо затруднений, что позволило ей быстрее всех справиться с возложенными на неё обязанностями, в то время как кодек AV1 заставил флагман AMD немного «попотеть», в результате чего CPU «красной команды» оказался медленнее Core i9-12900K на 25 %.

В игровых тестах ситуация также неоднозначная: исходя из итоговых результатов, основанных на тестах новинки в 12 игровых приложениях в разрешении 1080p, топовый Ryzen 9 7950X в стоке превосходит своего предшественника на 7.5 %, однако уступает Core i9-12900K и Core i7-12700K на 4.2 и 2.2 % соответственно. Активация режима PBO и EXPO позволяет сократить разрыв до минимума, однако побороть своих оппонентов модель от AMD оказалась не в состоянии.

Впрочем, в ряде игр, таких как Counter-Strike: Global Offensive, Elden Ring и Forza Horizon 5, настольный процессор Ryzen 9 7950X способен продемонстрировать аналогичные или даже более высокие результаты в сравнении со своими соперниками из стана Intel.

«Аппетиты» AMD Ryzen 9 7950X также оказались весьма высоки: в прикладных задачах и тестах средний/максимальный уровень энергопотребления новинки в стоке составил 125/235 Вт, а в игровых приложениях — 86.6/~112 Вт.

На фоне возросшего уровня TDP температурные показатели представителя семейства Raphael также повысились: так, в процессе тестирования Ryzen 9 7950X смог нагреться до 94 °C, что, впрочем, согласно заявлениям AMD, является значением в пределах нормы.

Добиться стабильности при разгоне флагманской модели удалось лишь на частоте в 5.1 ГГц при задействовании всех ядер с использованием производительной СЖО.

Источник изображений: TechPowerUp

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Таким образом, флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X сможет стать отличным выбором для профессионального применения, предлагая ощутимый прирост производительности в ряде задач, в то время как любителям игр, вероятно, стоит обратить свой взор на более доступные модели, основанные на одном CCD-чиплете, а именно Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7700X.