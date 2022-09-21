В будущем производитель обещает показать видеоадаптеры новых серий.

На фоне официального анонса игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40 партнёры компании продолжают хвастаться своими версиями новинок: так, согласно пресс-релизу, опубликованному ресурсом VideoCardz, известный производитель MSI решил порадовать потенциальных покупателей целым рядом моделей GeForce RTX 4090 и RTX 4080, принадлежащих к сериям SUPRIM, SUPRIM Liquid, Gaming и Ventus.

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Видеокарты MSI семейства SUPRIM отличаются стильным внешним видом с преобладанием матово-серых тонов вкупе с RGB-подсветкой и производительной системой охлаждения, снабжённой массивным радиатором в дуэте с тремя вентиляторами TORX FAN 5.0, а в случае моделей GeForce RTX 4090 и RTX 4080 16 Гбайт дополненной испарительной камерой.

Для любителей сравнительно тихих систем MSI подготовила модель GeForce RTX 4090 серии SUPRIM Liquid, которая, помимо одного вентилятора TORX 5.0, оснащёна системой жидкостного охлаждения с 240-мм радиатором в дуэте с парой 120-мм вентиляторов Silent Gale P12.

Видеокарты GAMING TRIO получат весьма узнаваемый, хоть и несколько переработанный по сравнению с предшественницами, дизайн: новинки, выполненные в тёмно-серых тонах с обрамлением в виде RGB-подсветки, получат фирменную систему охлаждения Tri Frozr 3 с тремя вентиляторами TORX Fan 5.0, а также заднюю панель с проточной конструкцией. Размеры видеоадаптеров достаточно внушительны: GeForce RTX 4090 потребует 3.75 слота для своей установки, в то время как вариации RTX 4080 запросят 3.25 и 3 слота.

Наконец, представительницы серии VENTUS будут отличаться достаточно сдержанным внешним видом и обзаведутся тремя вентиляторами TORX 4.0, качественно обдувающими радиатор, а также алюминиевым бэкплейтом. При этом для видеокарт GeForce RTX 4080 семейства VENTUS 3X потребуется 3 и 2.5 слота.

Источник изображений: VideoCardz, MSI

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Производитель отмечает, что в обозримом будущем порадует потенциальных покупателей не только представленными моделями GeForce RTX 40, но и видеокартами новых серий.