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ASUS анонсировала модели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий ROG Strix и TUF Gaming
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На фоне не так давно состоявшегося официального анонса игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40 партнёры компании принялись наперебой расхваливать свои продукты, пытаясь переманить в свой стан потенциальных покупателей: исходя из пресс-релиза, размещённого на страницах сайта VideoCardz, компания ASUS готова порадовать геймеров сразу несколькими моделями GeForce RTX 4090 и RTX 4080.

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Согласно представленным данным, «монструозная» ROG Strix GeForce RTX 4090, предназначенная для наиболее требовательных геймеров и занимающая 3.5 слота, сможет похвастаться жёстким металлическим каркасом и высокопроизводительной системой охлаждения специальной конструкции, снабжённой тремя вентиляторами с 7 лопастями каждый, способными обеспечивать на 23.8 % больший воздушный поток в сравнении со своими предшественниками, и массивным радиатором вкупе с усовершенствованной испарительной камерой, соединённой с четырьмя 6-мм и тремя 8-мм тепловыми трубками, благодаря чему при уровне потребления в 500 Вт удаётся поддерживать температуру на 5 °C ниже по сравнению со стандартной конструкцией.

Кроме того, в связи с «выдающимися аппетитами» GeForce RTX 4090 инженерам ASUS пришлось снабдить новинку качественной подсистемой питания, выполненной по схеме «12+4», а благодаря двум силовым каскадам, рассчитанным на силу тока в 70 А, на фазу, общая конфигурация, заявленная производителем, представляется в виде «24+4».

Модель TUF Gaming GeForce RTX 4090 имеет несколько большую по сравнению со своей «соплеменницей» толщину, требуя 3.65 слота для своего размещения, однако длина видеокарты чуть поменьше и составляет 348 мм. Инженеры ASUS поработали над конструкцией видеокарты, в результате чего новинка получила цельный кожух, соединённый непосредственно с задней панелью в целях защиты от деформации и придания жёсткости.

Система охлаждения видеоадаптера также была усовершенствована: равно как и представительница серии ROG Strix, данная модель получила массивный радиатор и испарительную камеру вкупе с пятью 8-мм и тремя 6-мм тепловыми трубками. Надёжную подачу питания обеспечивает новый 16-контактный коннектор стандарта PCIe 5.0 вкупе с набором силовых каскадов с конфигурацией «10+4».

Источник изображений: VideoCardz, ASUS

Видеокарта ROG Strix GeForce RTX 4080 16 Гбайт имеет схожую со своей «старшей сестрой» конструкцию кожуха и системы охлаждения, а также аналогичный набор дополнительных функций, а ROG Strix GeForce RTX 4080 12 Гбайт получит более скромные размеры — новинке понадобится 3.15 слота при длине в 336 мм.

Видеоадаптер TUF Gaming GeForce RTX 4080 с 16 Гбайт видеопамяти «на борту» также конструктивно и функционально не будет отличаться от GeForce RTX 4090 этой же серии, в то время как более доступный вариант TUF Gaming GeForce RTX 4080, оснащённый 12 Гбайт памяти, будет характеризоваться 3.25-слотовым исполнением и длиной в 305 мм.

Кроме того, всё представленные модели снабжены красочной ARGB-подсветкой, разъёмами FanConnect II и переключателем Dual BIOS, позволяющим задействовать как тихий, так и производительный режим.

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При этом для получения максимального уровня производительности ASUS рекомендует снабжать системы с RTX 4090 и RTX 4080 «на борту» блоками питания собственного производства с мощностью в 1000-1200 Вт.

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#asus #geforce rtx 4090 #geforce rtx 4080
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