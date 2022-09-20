Официальный анонс игровых графических адаптеров NVIDIA, состоявшийся буквально час назад, стал катализатором появления материалов от ряда производителей видеокарт, посвящённых новым продуктам.
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Согласно пресс-релизу, опубликованному на страницах ресурса VideoCardz, азиатский производитель Colorful планирует явить миру сразу несколько моделей видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4080, принадлежащих к сериям Neptune, Vulcan и BattleAx.
Ключевой особенностью представительниц семейства Neptune, выполненных в светлых тонах, как видно по названию, станет их оснащение производительной системой жидкостного охлаждения, снабжённой медным водоблоком с полным покрытием и 360-мм радиатором с тремя 120-мм вентиляторами, дополненными RGB-подсветкой, благодаря чему новинки потребуют лишь два слота для своего размещения.
Видеокарты GeForce RTX 40 серии Vulcan выполнены в строгих серебристо-тёмных тонах и получили улучшенную систему охлаждения, включающую в себя массивный радиатор с тремя вентиляторами, способными обеспечивать воздушный поток, достигающий значения в 55 CFM. Кроме того, новинки могут похвастаться двумя RGB-полосами и входящим в комплект поставки съёмным магнитным дисплеем, настраиваемым при помощи специального ПО, который может крепиться как на видеокарту, так и на специальную док-станцию.
Наконец, дизайн моделей GeForce RTX 40 серии BattleAx не претерпел значительных изменений по сравнению с внешним видом предшественниц: новинки представлены в красно-чёрном исполнении и снабжены тремя 98-мм вентиляторами с модернизированной конструкцией.
Кроме того, все представленные видеокарты имеют специальную кнопку, благодаря которой можно активировать функцию оверклокинга.
Помимо этого, специалисты Colorful поработали над программным обеспечением iGame Center, получившим новый интерфейс и позволяющим настраивать и мониторить целый ряд параметров видеокарт.
Источник изображений: VideoCardz, Colorful
Что касается стоимости и доступности GeForce RTX 4090 и RTX 4080 от Colorful, то какой-либо информации по данным вопросам в пресс-релизе не приводится.