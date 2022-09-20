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Глава NVIDIA впервые позирует с игровой видеокартой GeForce RTX 4090 в референсном исполнении
Дизайн новинки несколько отличается от внешнего вида предшественниц.
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До официального анонса игровых видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 остались считаные часы, однако специалисты ресурса VideoCardz решили не дожидаться сего прекрасного момента, опубликовав изображение, на котором красуется генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) с топовой (на данный момент) моделью наперевес.

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Источник изображения: VideoCardz

Взглянув на опубликованную фотографию, можно отметить, что внешний вид референсной GeForce RTX 4090 весьма напоминает дизайн флагманской модели семейства Ampere в лице GeForce RTX 3090 Ti: предстоящая новинка в трёхслотовом исполнении имеет практически идентичный кожух, а её система охлаждения, равно как и у предшественницы, наделена двумя вентиляторами.

Впрочем, некоторые различия «зоркий глаз» оверклокера всё же заметит: так, для логотипа GeForce RTX 4090 используется новый шрифт, а осевые вентиляторы имеют несколько большие размеры по сравнению с таковыми у модели предшествующего поколения — все эти нюансы можно было лицезреть ещё несколько недель назад, когда появилось изображение, на которой красуется RTX 4080 в прозрачной упаковке.

Стоит напомнить, что, исходя из ряда «утечек», топовая GeForce RTX 4090 обзаведётся графическим процессором AD102-300, оснащённым 16384 ядрами CUDA и способным функционировать на частоте вплоть до 2520 МГц в boost-режиме, а также получит 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц.

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Ожидается, что анонс игровых видеокарт NVIDIA нового поколения состоится уже через несколько часов.

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#nvidia #geforce rtx 4090
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