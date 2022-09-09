Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Пара моделей GeForce RTX 4090 пополнила ассортимент заокеанских ритейлеров — цены весьма высоки
Впрочем, после официального дебюта ценники могут снизиться.
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

На фоне неумолимо приближающегося дебюта игровых графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 работники ряда онлайн-магазинов начинают пополнять ассортимент продукции предстоящими новинками: как сообщает ресурс VideoCardz, вслед за вьетнамским ритейлером порадовать потенциальных покупателей решила и парочка заокеанских магазинов.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Так, в прайс-листе одного из австралийских ритейлеров была замечена игровая видеокарта GeForce RTX 4090 серии GAMING OC производства Gigabyte, со скидкой оценённая в 4270 австралийских долларов (около 177 000 рублей), а ещё один магазин из страны диких кенгуру пополнил свой ассортимент моделью GeForce RTX 4090 AORUS Master от упомянутого выше производителя, предлагая предзаказать новинку за 3900 австралийских долларов (примерно 162 000 рублей).

Источник изображения: VideoCardz, Computers Perth


Источник изображения: VideoCardz, PCAOS

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Естественно, на фоне ощутимого снижения стоимости ряда топовых моделей текущего поколения ценники австралийских магазинов выглядят весьма впечатляюще, однако стоит учесть, что они могут быть лишь «заглушками» для привлечения внимания со стороны потенциальных покупателей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#geforce rtx 4090
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Игровая видеокарта GeForce RTX 4090 24 Гбайт уже в производстве — инсайдер поделился документами
Предполагаемая GeForce RTX 4090 протестирована в Time Spy Extreme — почти в 2 раза быстрее RTX 3090
Несколько моделей GeForce RTX 4090 доступно для предзаказа у одного из ритейлеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Байрактары позавидуют - В России создан дрон, способный садиться на корабль даже в сильный шторм
39
Телефонные мошенники начали оригинально мстить грубящим им жертвам
8
Американское издание 19FortyFive: характеристики российского МиГ-41 взяты из научной фантастики
31
Эфир готовится пробить $2000, а Биткоин ждёт бычье ралли на фоне энергетического кризиса в ЕС
12
Steam выпустила статистику использования OC, CPU и GPU за август 2022 года
1
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для лучшего эксклюзива Sony на ПК
9
GeForce GTX 1080 Ti с Авито за 25 000р vs новая GeForce RTX 3060 за 40 000р – что выгоднее купить
8
Bethesda открыла официальные выделенные серверы для Wolfenstein Enemy Territory
2
Хищение данных пользователей TikTok всё-таки не произошло
+
Руководство Samsung признаёт, что компания пренебрегала репутацией на контрактном рынке
1
В США запретят экспорт топовых графических процессоров в Россию и Китай
27
Включай мозги – 5 процессоров для тех, кто привык делать разумный выбор по правильной цене
7
Авторы Steelrising опубликовали трейлер к сегодняшнему релизу проекта
1
Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
16
CD Projekt RED выпустит новую трилогию The Witcher, но в игре может не оказаться Геральта из Ривии
8
Palit против Gigabyte – кто делает самые быстрые видеокарты и что купить в магазинах РФ прямо сейчас
10
NVIDIA подарит покупателям ряда моделей GeForce RTX 30 игру Spider-Man Remastered, но не всем
9
Новый «Ведьмак» станет первым из цикла, а «Дикую Охоту» выпустят на PS5 и Xbox Series до конца текущего года
4
До перехода Ethereum на PoS остаётся меньше недели
8
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
113

Популярные статьи

Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
43
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
38
О самых дорогих видеокартах в мире
23
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 22
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
14
Пожизненная лицензия Windows 10 стоит всего 16 долларов на большой осенней распродаже
14
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
1
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
25

Сейчас обсуждают

LoL
17:57
Чего ты докопался до младшего зен4? Любимка в опасности?)))
Доступные модели Intel Core i5 и i3 13-го поколения будут основаны на старых кристаллах Alder Lake-S
Вежливый_Excalibur
17:55
В результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ прекратил существование. Разведчики заявили, что подразделение прекратило существование из-за...
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
&lt;TopUpdate&gt;
17:54
Если брать платформу с прицелом под апгрейд на будущее, то тут амд рулит. AM4 позволил не плохо так апгредить проц. А ам5 обещает похожее . Так что имхо под апгрейд через пару лет ам5 выглядит куда за...
Ryzen 5 7600X показал свои возможности в Cinebench R23 — новинка уступила даже Core i5-12600K
Сева Шевченко
17:49
сука! так и есть
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
_kurbashi_
17:48
Чем базарнее заголовок, тем больше набегает поругаться, классика же.
Появился результат AMD Ryzen 5 7600X в Cinebench R23 — до 37% быстрее 5600X в многопотоке
Сева Шевченко
17:47
))
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Сева Шевченко
17:46
сука! так мне и снилось
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Абылай Ордабаев
17:45
шеша в красных труселях? однако эротический сон был...
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Co6aKuHaZene
17:44
У интелофанов будет выбор куда интереснее за прайс 7600X + B650 + DDR5. Это либо 13600KF + Z690 + DDR4 или 13700F + B660 + DDR4. И любая из этих связок набрызгает на лица выбравшим 7600X.
Доступные модели Intel Core i5 и i3 13-го поколения будут основаны на старых кристаллах Alder Lake-S
Zorro
17:44
А интегрированная графика в новых процессорах 13900KS будет хуже чем на AMD Athlon 3000G. но не че. Это же Intel.
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем