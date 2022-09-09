Впрочем, после официального дебюта ценники могут снизиться.

3060 Ti за 40 тр в Регарде

3060 Ti за 40 тр в Регарде

3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде

3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде

3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде

3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде

На фоне неумолимо приближающегося дебюта игровых графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 работники ряда онлайн-магазинов начинают пополнять ассортимент продукции предстоящими новинками: как сообщает ресурс VideoCardz, вслед за вьетнамским ритейлером порадовать потенциальных покупателей решила и парочка заокеанских магазинов.

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Источник изображения: Pixabay

Так, в прайс-листе одного из австралийских ритейлеров была замечена игровая видеокарта GeForce RTX 4090 серии GAMING OC производства Gigabyte, со скидкой оценённая в 4270 австралийских долларов (около 177 000 рублей), а ещё один магазин из страны диких кенгуру пополнил свой ассортимент моделью GeForce RTX 4090 AORUS Master от упомянутого выше производителя, предлагая предзаказать новинку за 3900 австралийских долларов (примерно 162 000 рублей).

Источник изображения: VideoCardz, Computers Perth





Источник изображения: VideoCardz, PCAOS

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Естественно, на фоне ощутимого снижения стоимости ряда топовых моделей текущего поколения ценники австралийских магазинов выглядят весьма впечатляюще, однако стоит учесть, что они могут быть лишь «заглушками» для привлечения внимания со стороны потенциальных покупателей.