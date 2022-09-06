Пока требовательные геймеры с замиранием сердца ожидают скорого дебюта игровых графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40, цены на видеокарты текущего поколения продолжают своё стремительное падение: как сообщает ресурс VideoCardz, европейские ценники ряда моделей видеоадаптеров «зелёной команды» стали более привлекательными.
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Источник изображения: NVIDIA
Исходя из сообщения источника, ощутимому снижению стоимости со стороны NVIDIA в Европе подверглись топовые модели видеокарт в исполнении Founders Edition: если сравнивать со значениями MSRP, флагманская GeForce RTX 3090 Ti стала доступнее на €920, предлагаясь за €1329, предтоповая GeForce RTX 3090 подешевела на €350, в результате чего ценник модели стал равен €1199, а игровая GeForce RTX 3080 Ti потеряла в цене €110 и теперь стоит €1089.
Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA
Впрочем, далеко не все представительницы линейки GeForce RTX 30 предлагаются по столь выгодным ценам: стоимость моделей GeForce RTX 3080, RTX 3070 Ti, RTX 3070 и RTX 3060 Ti всё ещё выше рекомендованной на €20-40 после январского повышения ценников.
Источник изображения: VideoCardz
Таким образом, слухи о том, что NVIDIA пытается распродать свои складские запасы топовых видеокарт, в который раз подтверждаются, что не вызывает особого удивления, учитывая скорый выход «на сцену» видеоадаптеров серии GeForce RTX 40, первыми представительницами которой, судя по всему, станут модели верхнего ценового сегмента.
Как бы то ни было, для некоторых геймеров, не особо следующих трендам, подобное снижение ценников на модели текущего поколения вполне может показаться интересным.