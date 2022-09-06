Хорошие новости для ряда геймеров.

Пока требовательные геймеры с замиранием сердца ожидают скорого дебюта игровых графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40, цены на видеокарты текущего поколения продолжают своё стремительное падение: как сообщает ресурс VideoCardz, европейские ценники ряда моделей видеоадаптеров «зелёной команды» стали более привлекательными.

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Источник изображения: NVIDIA

Исходя из сообщения источника, ощутимому снижению стоимости со стороны NVIDIA в Европе подверглись топовые модели видеокарт в исполнении Founders Edition: если сравнивать со значениями MSRP, флагманская GeForce RTX 3090 Ti стала доступнее на €920, предлагаясь за €1329, предтоповая GeForce RTX 3090 подешевела на €350, в результате чего ценник модели стал равен €1199, а игровая GeForce RTX 3080 Ti потеряла в цене €110 и теперь стоит €1089.

Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA

Впрочем, далеко не все представительницы линейки GeForce RTX 30 предлагаются по столь выгодным ценам: стоимость моделей GeForce RTX 3080, RTX 3070 Ti, RTX 3070 и RTX 3060 Ti всё ещё выше рекомендованной на €20-40 после январского повышения ценников.

Источник изображения: VideoCardz

Таким образом, слухи о том, что NVIDIA пытается распродать свои складские запасы топовых видеокарт, в который раз подтверждаются, что не вызывает особого удивления, учитывая скорый выход «на сцену» видеоадаптеров серии GeForce RTX 40, первыми представительницами которой, судя по всему, станут модели верхнего ценового сегмента.

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Как бы то ни было, для некоторых геймеров, не особо следующих трендам, подобное снижение ценников на модели текущего поколения вполне может показаться интересным.