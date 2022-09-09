Настала пора разбивать свои копилки.

Предвосхищая неумолимо надвигающийся анонс игровых видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40, один из азиатских ритейлеров уже готов к сему знаменательному событию: как сообщает ресурс VideoCardz, вьетнамский онлайн-магазин Kccshop уже принимает предварительные заказы на несколько моделей графических адаптеров GeForce RTX 4090.

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Источник изображения: Pixabay

Согласно сообщению ритейлера, для потенциальных покупателей доступно три модели GeForce RTX 4090 производства Gigabyte, принадлежащих к сериям GAMING OC, AORUS Master и WindForce 3X, наделённых 24 Гбайт видеопамяти.

Источник изображения: VideoCardz, Kccshop

Не менее интересен тот факт, что в своей публикации представитель онлайн-магазина упомянул лишь о доступности GeForce RTX 4090, что может указывать на скорый дебют лишь данной видеокарты, в то время как остальных представительниц серии GeForce RTX 40, в том числе RTX 4080 и RTX 4070, возможно, придётся подождать чуть подольше.

Исходя из ряда «утечек», опубликованных известными информаторами, «сердцем» игрового графического адаптера GeForce RTX 4090 станет чип AD102-300 с 16384 FP32-ядрами «на борту», способный работать на частотах 2235/2520 МГц в номинальном/boost-режиме. Кроме того, модель обзаведётся 24 Гбайт памяти GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой 21 ГГц, а также получит шину в 384 бит.

Что касается уровня производительности GeForce RTX 4090, то, исходя из появившейся несколько часов назад информации, в тесте Time Spy Extreme новинка, предположительно, быстрее своей предшественницы в лице RTX 3090 в среднем на 90 %.

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Ожидается, что NVIDIA явит миру своё новое поколение игровых видеокарт уже через несколько дней, а именно 20 сентября.