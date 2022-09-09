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Intel раскрыла характеристики игровых видеокарт Arc A-серии — до 32 Xe-ядер и 16 Гбайт памяти
Компания продолжает привлекать внимание к своим предстоящим новинкам.
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Без особого шума и организации специальных мероприятий Intel наконец-то поведала широкой компьютерной общественности о технических характеристиках своих будущих игровых видеокарт, о чём сообщила на официальном сайте, информирует ресурс VideoCardz.

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Согласно представленным данным, флагман A-серии под брендом Arc в лице Arc A770 в исполнении Limited Edition обзаведётся графическим процессором, снабжённым 32 Xe-ядрами вкупе с аналогичным количеством блоков трассировки лучей и характеризующимся частотой в 2100 МГц, а также получит 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шину в 256 бит. Сообщается, что пропускная способность памяти новинки составит 560 Гбайт/c, что указывает на значение эффективной частоты для памяти в 17,5 ГГц.

Кроме того, будет существовать вариант Arc A770 с 8 Гбайт памяти «на борту», который будет отдан на откуп партнёрам компании — отмечается, что большинство моделей сторонних производителей будет отличаться уменьшенным объёмом видеобуфера.

Предтоповая Intel Arc A750 будет базироваться на GPU, который получит по 28 Xe-ядер и блоков трассировки лучей, а также сможет работать на частоте 2050 МГц. Помимо этого, видеокарту снабдят 8 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц при шине в 256 бит, в результате чего пропускная способность памяти будет достигать значения в 512 Гбайт/c.

Наконец, «сердцем» видеокарты Intel Arc A580 станет чип, который сможет похвастаться 24 Xe-ядрами и таким же числом блоков трассировки лучей, способный работать на частоте 1700 МГц. При этом новинка обзаведётся 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 и шиной в 256 бит при максимальной пропускной способности в 512 Гбайт/с.

Несмотря на то, что видеоадаптеры Intel Arc A770 и Arc A750 имеют несколько отличающиеся характеристики, их уровень TBP одинаков и равен 225 Вт.

Напомнила компания и о существовании бюджетной модели в лице Arc A380, уже дебютировавшей в некоторых регионах: видеокарта имеет в своём распоряжении всего по 8 Xe-ядер и блоков трассировки лучей, 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а её GPU работает на частоте 2000 МГц.

Что касается показателей частот, указанных для графических процессоров представленных моделей, то, как сообщает официальный сайт Intel, данные параметры представляют собой средние значения.

Источник изображений: Intel

Отмечается, что каждая из представленных видеокарт Arc A-серии обладает поддержкой технологии трассировки лучей, XeSS, VRR и HDR, а также возможностью кодирования/декодирования видео с использованием кодека AV1 на аппаратном уровне и рядом других функций.

Стоит напомнить, что ранее представители Intel рассказали о конкурентных преимуществах своих геймерских видеоадаптеров, поведав о сравнительно низкой стоимости и достаточно высоком уровне быстродействия, в том числе с задействованием технологии трассировки лучей.

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К сожалению, информацией о дате официального дебюта своих игровых видеокарт под брендом Arc и их рекомендованных ценниках компания не поделилась.

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#intel #arc #arc a770 #arc a750 #arc a580
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