Судя по всему, времени на чашечку кофе не останется.

Похоже, публикации разного рода информаторов, которые делятся с широкой компьютерной общественностью своими интересными открытиями, читают не только заинтересованные энтузиасты, но и представители производителей комплектующих: так, в ответ на появившееся несколько дней назад сообщение, указывающее на некоторые неудобства при первой загрузке системы, включающей в себя платы производства ASRock, компания поспешила выпустить свежую версию прошивки.

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Источник изображения: Pixabay

Стоит напомнить, что ранее сообщалось о достаточно долгом времени ожидания в процессе первого старта ПК, оснащённого материнской платой ASRock на базе набора системной логики X670E в паре с настольным процессором Ryzen 7000 — если для обладателей систем с парой «планок» ОЗУ по 16 Гбайт требовалось ждать около 100 секунд, то при установке четырёх модулей оперативной памяти объёмом 32 Гбайт каждый задержка могла достигать 400 секунд.

Естественно, далеко не каждый энтузиаст после очистки CMOS был готов на долгое ожидание, что, вероятно, осознали и специалисты ASRock: как сообщает официальный сайт компании, благодаря свежей версии BIOS, которую можно будет скачать после дебюта новых продуктов, время загрузки материнских плат AM5 будет уменьшено. Впрочем, о конкретных значениях в заметке не говорится.

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Ожидается, что системные платы на базе чипсетов X670E/X670 дебютируют совместно с настольными процессорами AMD серии Ryzen 7000 уже через пару недель, а именно 27 сентября.