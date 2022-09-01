Это будет зависеть от количества и объёма модулей оперативной памяти.

Энтузиасты, в руках которых оказались не так давно представленные настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000 и материнские платы на базе чипсетов 600-й серии, продолжают изучать их возможности, не забывая делиться результатами своих исследований с широкой компьютерной общественностью: как сообщает ресурс VideoCardz, «сетевой детектив» под ником HXL опубликовал изображения, иллюстрирующие некоторые нюансы при загрузке системы в первый раз.

реклама

Согласно таблице со стикера, которым снабжена материнская плата ASRock серии Steel Legend на базе набора системной логики X670E, первая загрузка после очистки CMOS потребует от пользователей чуточку терпения: при установке двух модулей оперативной памяти объёмом по 16 Гбайт каждый понадобится около 100 секунд, пара «планок» по 32 Гбайт или четыре модуля по 32 Гбайт отнимут уже ~200 секунд, а для конфигурации 4x32 Гбайт будет необходимо примерно 400 секунд, то есть более 6.5 минут.

Источник изображений: Twitter, HXL

Предполагается, что данное время потребуется материнской плате для выполнения ряда внутренних тестов, позволяющих выявить наиболее оптимальные режимы работы, а большее количество времени для модулей объёмом в 32 Гбайт может объясняться их двухранговым исполнением.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Остаётся надеяться, что в руководстве для пользователей специалисты ASRock более подробно расскажут о причинах, отнимающих у пользователей их заветное время.